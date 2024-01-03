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تراجع لمؤشر الأسهم السعودية بعد سلسلة من الارتفاعات

1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرا 194 نقطة عند مستوى 11928 نقطة وبتداولات تجاوزت 10 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 54 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 178 شركة على تراجع.
وكان المؤشر قد سجل ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى رقم قياسي لم يسجل منذ عامين.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والباحة، وأميانتيت، والنايفات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وكاتريون، ونادك، ومسك، وإسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.38% و5.43% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 10.84 نقاط، ليقفل عند مستوى 24641.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN03012024000089011017ID1107681758

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