تراجع لمؤشر الأسهم السعودية بعد سلسلة من الارتفاعات

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرا 194 نقطة عند مستوى 11928 نقطة وبتداولات تجاوزت 10 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 54 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 178 شركة على تراجع.
وكان المؤشر قد سجل ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى رقم قياسي لم يسجل منذ عامين.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والباحة، وأميانتيت، والنايفات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وكاتريون، ونادك، ومسك، وإسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.38% و5.43% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 10.84 نقاط، ليقفل عند مستوى 24641.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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