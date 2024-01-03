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سفلتة وصيانة 41 موقعا بالرس

1/3/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الرس خلال عام 2023، أعمال سفلتة وصيانة 41 موقعاً بمحافظة الرس، على مساحة تجاوزت 1.2 مليون م2؛ وذلك لرفع كفاءة الطرق والشوارع، وتحسين حالتها.
وشملت الأعمال ردم وسفلتة وتجديد للطبقة الإسفلتية، فيما تجاوزت أطوال الصيانة وأعمال الدهانات للطرق والأرصفة 368.729 متراً طولياً، ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

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