سفلتة وصيانة 41 موقعا بالرس

(MENAFN
- Al Watan) أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الرس خلال عام 2023، أعمال سفلتة وصيانة 41 موقعاً بمحافظة الرس، على مساحة تجاوزت 1.2 مليون م2؛ وذلك لرفع كفاءة الطرق والشوارع، وتحسين حالتها.
وشملت الأعمال ردم وسفلتة وتجديد للطبقة الإسفلتية، فيما تجاوزت أطوال الصيانة وأعمال الدهانات للطرق والأرصفة 368.729 متراً طولياً، ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.
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