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بحار في ينبع

1/3/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يُطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، الخميس، فعالية ((بحار)) في نسختها الأولى بمحافظة ينبع؛ بالمشاركة مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمحافظة، وتهدف الفعالية لإبراز أجود أنواع الأسماك، وعرض أشهى المأكولات البحرية.
ويحتضن كورنيش ينبع الفعالية التي تستمر 7 أيام وتجمع بين الأنشطة الثقافية، والسياحية، والتراثية، إضافة إلى نشاطات المسؤولية الاجتماعية، وتصاحبها مجموعة متنوعة من العروض الفنية، والموسيقى الحية، إضافة إلى الحرف اليدوية البحرية، والفنون التشكيلية، إلى جانب فعاليات ترفيهية خاصة بالأطفال.

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