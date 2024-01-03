مسك تمكن 6 جمعيات رياضية

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- Al Watan) مكّنت مؤسسة محمد بن سلمان ((مسك)) 6 جمعيات ومبادرات متخصصة في مجال الرياضة المجتمعية ((من أصل 20 جمعية)) عبر مسار ((الانطلاقة المتقدمة)) أحد المسارات التابعة لـ((حاضنة مسك للمبادرات))، وذلك ضمن جهودها الداعمة لتمكين المنظمات الشبابية في القطاع غير الربحي، وتعزيز استدامة أثرها في خدمة الشباب للمجتمع. وتستهدف ((مسك)) المبادرات والجمعيات ضمن 5 نقاط، أهمها جودة الحياة وهو أحد نقاط التركيز والتي تساعد الرياضة في تحقيقها، إضافة إلى أن الجمعيات الرياضية ستسهم في تفعيل المنشآت الرياضية التابعة لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية.
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