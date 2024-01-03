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مسك تمكن 6 جمعيات رياضية

1/3/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) مكّنت مؤسسة محمد بن سلمان ((مسك)) 6 جمعيات ومبادرات متخصصة في مجال الرياضة المجتمعية ((من أصل 20 جمعية)) عبر مسار ((الانطلاقة المتقدمة)) أحد المسارات التابعة لـ((حاضنة مسك للمبادرات))، وذلك ضمن جهودها الداعمة لتمكين المنظمات الشبابية في القطاع غير الربحي، وتعزيز استدامة أثرها في خدمة الشباب للمجتمع. وتستهدف ((مسك)) المبادرات والجمعيات ضمن 5 نقاط، أهمها جودة الحياة وهو أحد نقاط التركيز والتي تساعد الرياضة في تحقيقها، إضافة إلى أن الجمعيات الرياضية ستسهم في تفعيل المنشآت الرياضية التابعة لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية.

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