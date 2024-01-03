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بطولة لالتقاط الأوتاد ببقيق

1/3/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف تنطلق، اليوم، بطولة التقاط الأوتاد بمحافظة بقيق، بإشراف من الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك على ميدان منتجع سدرا الصحراوي، وتستمر البطولة لمدة 3 أيام، ويبلغ عدد المشاركين في البطولة 60 فارسًا وفارسة، وسيتخلل الفعالية العديد من المسابقات.
يُذكر أن البطولة تأتي بعد أن توج المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد بطلا لكأس العالم 2023.

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