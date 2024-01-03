بطولة لالتقاط الأوتاد ببقيق

(MENAFN
- Al Watan) برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف تنطلق، اليوم، بطولة التقاط الأوتاد بمحافظة بقيق، بإشراف من الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك على ميدان منتجع سدرا الصحراوي، وتستمر البطولة لمدة 3 أيام، ويبلغ عدد المشاركين في البطولة 60 فارسًا وفارسة، وسيتخلل الفعالية العديد من المسابقات.
يُذكر أن البطولة تأتي بعد أن توج المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد بطلا لكأس العالم 2023.
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