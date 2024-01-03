بيدري يصدم بيكيه
التاريخ
1/3/2024 2:29:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) وجه لاعب وسط برشلونة، بيدري اتهاما صريحا إلى أسطورة النادي الكتالوني، جيرارد بيكيه.
وقال بيدري في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو ((بيكيه كان كسولا للغاية في التدريبات، ولم يكن يتدرب بحماس بالغ، وكان بإمكاني مراوغته عدة مرات خلال التدريبات، عكس ما يحدث في المباريات، لكن المهم هو مستوى اللاعب في المباريات، وبيكيه كان رائعا في مواجهات برشلونة)).
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