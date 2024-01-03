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بيدري يصدم بيكيه

1/3/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه لاعب وسط برشلونة، بيدري اتهاما صريحا إلى أسطورة النادي الكتالوني، جيرارد بيكيه.
وقال بيدري في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو ((بيكيه كان كسولا للغاية في التدريبات، ولم يكن يتدرب بحماس بالغ، وكان بإمكاني مراوغته عدة مرات خلال التدريبات، عكس ما يحدث في المباريات، لكن المهم هو مستوى اللاعب في المباريات، وبيكيه كان رائعا في مواجهات برشلونة)).

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