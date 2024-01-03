أرجنتيني هدف الملكي

أرجنتيني هدف الملكي
التاريخ
1/3/2024 2:29:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) يستعد ريال مدريد للدخول في سباق خاص مع ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين من أجل التعاقد مع صفقة أرجنتينية خلال المرحلة المقبلة، إذ أبدى الميرينجي اهتماما بضم لاعب وسط أرجنتينوس جونيورز، فيديريكو ريدوندو، وهو نجل نجم الريال السابق فرناندو ريدوندو.
ومثل فيديريكو منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما في كأس العالم الأخيرة.
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