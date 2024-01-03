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أرجنتيني هدف الملكي

1/3/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد ريال مدريد للدخول في سباق خاص مع ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين من أجل التعاقد مع صفقة أرجنتينية خلال المرحلة المقبلة، إذ أبدى الميرينجي اهتماما بضم لاعب وسط أرجنتينوس جونيورز، فيديريكو ريدوندو، وهو نجل نجم الريال السابق فرناندو ريدوندو.
ومثل فيديريكو منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما في كأس العالم الأخيرة.

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