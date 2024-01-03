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واشنطن ترفض تصريحات إسرائيلية تدعو لتهجير سكان غزة

1/3/2024 2:29:42 PM
(MENAFN- Al Watan) رفضت الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيرين من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: إن هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية - بما في ذلك على لسان رئيسها - مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة، وينبغي الكف عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري.
وأضاف: موقفنا واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك، هذا هو المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة والعالم.

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