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ترمب يستأنف حكم ولاية ماين لكسب جولة الاقتراع

1/3/2024 2:29:42 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف الرئيس السابق دونالد ترمب حكمًا أصدرته وزير خارجية ولاية مين الديمقراطية شينا بيلوز، يمنعه من الاقتراع الأولي في الولاية بشأن دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. وتطالب بيلوز بوضعه في الاقتراع التمهيدي في 5 مارس. ويجادل الاستئناف بأنها أساءت استخدام تقديرها واعتمدت على ((أدلة غير جديرة بالثقة)).
بند التمرد
ورفع منتقدو ترمب عشرات الدعاوى القضائية سعيا إلى حرمانه من الأهلية في ولايات متعددة. وتحدثت وزيرة الخارجية الديمقراطية في ولاية ماين عن قرارها بمنعه من جانب واحد من الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية بموجب بند التمرد في الدستور.
لذا استأنف ترمب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، قرار بيلوز، التي أصبحت أول وزيرة خارجية في التاريخ تمنع شخصا ما من الترشح للرئاسة بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر التي نادرا ما تستخدم. ويحظر هذا البند على أولئك الذين ((شاركوا في التمرد)) تولي مناصبهم.
استبعاد المرشحين
وحذر المنتقدون من أن الأمر أكثر خطورة لأنه قد يمهد الطريق أمام مسؤولي الانتخابات الحزبيين ببساطة لاستبعاد المرشحين الذين يعارضونهم.
وبالكاد تم استخدام القسم 3 من الدستور منذ السنوات التي تلت الحرب الأهلية، عندما منع الكونفدراليين المهزومين من العودة إلى مناصبهم الحكومية السابقة. وتنص الفقرة المكونة من جملتين على أن أي شخص أقسم اليمين على ((دعم)) الدستور ثم شارك في التمرد، لا يمكنه تولي منصبه ما لم يسمح بذلك تصويت ثلثي أعضاء الكونجرس.
ويقول محامو ترمب إن هذا البند لا يهدف إلى تطبيقه على الرئيس، معتبرين أن القسم الذي يؤديه المنصب الأعلى في البلاد ليس ((دعم)) الدستور، بل ((الحفاظ عليه وحمايته والدفاع عنه)). ويجادلون أيضًا بأن الرئاسة لم يتم ذكرها صراحةً في التعديل، بل فقط أي ((ضابط في الولايات المتحدة)) - وهو مصطلح قانوني يؤكدون أنه لا ينطبق على

وقدم ترمب الحجة المعاكسة دفاعًا عن مقاضاته بتهمة الاحتيال من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، معتبرًا أن القضية يجب أن تنتقل إلى المحكمة الفيدرالية لأن الرئيس ((ضابط في الولايات المتحدة)). وجادل المدعون بأن اللغة لا تنطبق إلا على المعينين الرئاسيين، وهو موقف ترمب هنا.
وأثار الادعاء بأن القسم 3 لا ينطبق على الرئيس ردًا لاذعًا من المحكمة العليا في كولورادو الشهر الماضي.
أما بالنسبة للتاريخ، فقد منح الكونجرس العفو لأغلب الكونفدراليين السابقين في عام 1872، وتم إهمال القسم 3.
التحيز والقوانين
وكتب محامو ترمب: ((كان ينبغي للوزيرة أن تنحي نفسها بسبب تحيزها ضد الرئيس ترمب، كما يتضح من التاريخ الموثق للبيانات السابقة التي تحكم مسبقًا على القضية المطروحة)).
وأكدت بيلوز أن حكمها متوقف مؤقتًا في انتظار نتيجة الاستئناف التي كانت متوقعة. وأضافت: ((هذا جزء من العملية، ولدي ثقة في قراري وثقة في سيادة القانون. وقالت:))هذه هي عملية ولاية ماين ومن المهم حقًا أن يلتزم كل فرد منا يعمل في الحكومة أولاً وقبل كل شيء بالدستور وقوانين الولاية((.
تجاوز المحكمة
ولم ينجح أي منهم حتى حكمت أغلبية ضئيلة من قضاة كولورادو السبعة – الذين تم تعيينهم جميعًا من قبل حكام ديمقراطيين – ضد ترمب الشهر الماضي. كان قرار محكمة كولورادو بأغلبية 4-3 هو المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام هذا البند لمنع مرشح رئاسي من الاقتراع. وقد خسر ترمب ولاية كولورادو في عام 2020، ولا يحتاج للفوز بها مرة أخرى للحصول على أغلبية في المجمع الانتخابي العام المقبل. لكنه حصل على أحد أصوات الهيئة الانتخابية الأربعة في ولاية ماين في عام 2020 بفوزه بدائرة الكونجرس الثانية بالولاية، لذا قد يكون لقرار بيلوز تأثير في نوفمبر المقبل.
وحذر المنتقدون من أن الأمر كان تجاوزًا وأن المحكمة لا يمكنها أن تعلن ببساطة أن هجوم 6 يناير كان))تمردًا((دون عملية قضائية أكثر رسوخًا.

بند القسم الثالث من التعديل الرابع عشر:
ويحظر هذا البند على أولئك الذين))شاركوا في التمرد)) تولي مناصبهم. يقول عدد متزايد من علماء القانون إن بند ما بعد الحرب الأهلية ينطبق على ترمب
حاول ترمب إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وشجع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.
إذا منعت أي ولاية ترمب من الترشح، فمن المتوقع أن ترفع حملة إعادة انتخابه دعوى قضائية ومباشرة إلى المحكمة العليا الأمريكية

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