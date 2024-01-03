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أوكرانيا توجه أنظارها إلى المنطقة الحدودية الروسية

1/3/2024 2:29:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تسعى القوات الأوكرانية إلى إحراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقويض حجته بأن الحياة في روسيا تسير بشكل طبيعي على الرغم من الحرب المستمرة منذ 22 شهرا. حيث أعلن الجيش الروسي، أنه أسقط 12 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود جنوب روسيا المتاخمة لأوكرانيا، وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الوضع في العاصمة الإقليمية، التي تسمى أيضًا بيلغورود، ((لا يزال متوترًا)). وكتب على تلغرام أن المدينة تعرضت لجولتين من القصف المتجدد.
ضربات متكررة
وتعرض الجانب الروسي من الحدود مع أوكرانيا لهجمات متكررة في الأيام الأخيرة. وخلال الحرب، تم استهداف القرى الحدودية الروسية بشكل متقطع بنيران المدفعية والصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار الأوكرانية التي يتم إطلاقها من الغابات الكثيفة، حيث يصعب اكتشافها.
وفي الآونة الأخيرة، مع سقوط الصواريخ والطائرات بدون طيار على المدن الأوكرانية، استهدفت قوات كييف العاصمة الإقليمية بيلغورود، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر (60 ميلاً) شمال خاركيف، ثاني أكبر مدينة في

الهجمات الدموية
وأدى قصف مدينة بيلغورود إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا في بداية الأسبوع، وكان الهجوم واحدًا من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ غزو موسكو واسع النطاق. وقال مسؤولون روس إن عدد القتلى وصل إلى 26، بينهم خمسة أطفال، بعد إطلاق وابل جديد من الصواريخ يوم الثلاثاء.
ويعد ضرب بيلغورود وتعطيل الحياة في المدينة وسيلة مثيرة لأوكرانيا لإظهار قدرتها على الرد على روسيا، التي تفوق من الناحية العسكرية قوات كييف.
وانتقد بوتين هجمات بيلغورود. وأضاف: ((إنهم يريدون ترهيبنا وخلق حالة من عدم اليقين داخل بلادنا))، ووعد بتكثيف الضربات الانتقامية.
وقد حاولت الحكومة الروسية مواجهة الضربات الناجحة من خلال وصف الأوكرانيين بأنهم ((إرهابيون)) يستهدفون المناطق السكنية بشكل عشوائي بينما تصر على أن الجيش الروسي يستهدف فقط المستودعات ومصانع الأسلحة وغيرها من المنشآت العسكرية.
ولم يعترف المسؤولون الأوكرانيون مطلقًا بمسؤوليتهم عن الضربات على الأراضي

بيلغورود
- يبلغ عدد سكانها حوالي 340 ألف نسمة
- تعد أكبر مدينة روسية قريبة من الحدود الأوكرانية
- يمكن الوصول إليها بأسلحة بسيطة نسبيا ومنقولة مثل قاذفات الصواريخ المتعددة
لاقتصاد والموارد الطبيعية
- تعد واحدة من المناطق الصناعية والزراعية النامية في روسيا
- صنّفت من بين أفضل 10 مناطق روسية
- تتمتع تقليديا بعلاقات اقتصادية مع أوكرانيا، وعلى الرغم من مساحتها الصغيرة نسبيا، فإنها تمثل خمس قيمة التجارة بين روسيا وأوكرانيا.
- يعتمد اقتصاد بيلغورود على احتياطيات الموارد الطبيعية (حوالي 40% من خام الحديد والبوكسيت والأباتيت والمياه المعدنية) والتربة السوداء الخصبة.
- تعتبر واحدة من المناطق الإدارية الأكثر تطورا من الناحية الزراعية في الاتحاد الروسي
- تغطي الأراضي الزراعية 61% من مساحتها، وتحتل المرتبة 12 من حيث إجمالي محصول الحبوب لعام 2021
- تعد من أكبر منتجي الماشية في روسيا.
- تتمتع تربة المنطقة بخصوبة طبيعية تشكل حوالي 80% من إجمالي مساحتها
- حوالي 90% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية عبارة عن تربة ((تشيرنوزيم)) الأكثر خصوبة في غابات السهوب ومناطق السهوب في روسيا.
- تشغل الغابات الطبيعية 12.5% ​​من مساحة المقاطعة، ويقدر إجمالي احتياطيات الأخشاب بنحو 34.3 مليون متر مكعب.

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