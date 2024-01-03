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أمير الشرقية يرعى ملتقى وعد

1/3/2024 2:29:42 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملتقى المهارات والتدريب ((وعد)) الأول في المنطقة الشرقية، والثاني ضمن سلسلة الملتقيات المنبثقة من مخرجات الحملة الوطنية للتدريب ((وعد))، التي تنظمها الوزارة على مستوى مناطق المملكة، وسيمتد الملتقى لمدة يومي 3-4 يناير 2024م، بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ((إثراء)) بمدينة الظهران.
وأشار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، معالي الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، إلى أن الاستثمار في المهارات والتدريب أساسي في نمو التطور الوظيفي للأفراد، والاستثمار الأهم في مستقبل بلادنا واقتصادنا وتنافسية وجودها.
ومع انطلاق برامج الرؤية والتحول الوطني عملت منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون والتشارك التام مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص، على تطوير إستراتيجية سوق العمل، آخذين بعين الاعتبار التغييرات الديناميكية له، والتي تتطلب الاستشراف المستقبلي، والتطوير والتحسين المستمر بمواكبة هذهِ التغيرات.
وأوضح أبوثنين أن الإستراتيجية تضمنت 25 مبادرة إصلاحية متدرجة المدى، كان من أبرزها إصلاحات مرتبطة بالتوظيف والمهارات ورفع الإنتاجية.
وترصد الوزارة بشكلٍ دوري مع الشركاء نتائج الإصلاحات، والتي كانت إيجابية على مؤشرات سوق العمل، وبدعم من شركاء الوزارة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص استمرت الوزارة في رفع عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي جديد، حيث وصل إلى أكثر من مليونين وثلاثة مائة ألف سعودي وسعودية في القطاع الخاص.
كما واصلت نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 51،6%، ولرفع مستوى المهارات في سوق العمل عملت الوزارة على صياغة السياسات، وإيجاد المحفزات والممكنات اللازمة لرفع مستوى المشاركة وتنمية القوى العاملة، وإطلاق مجموعة مبادرات جوهرية متعلقة بمحور المهارات، من أبرزها تطوير إستراتيجية شاملة للمهارات، والتي تقوم على تفعيل طلب المهارات والتدريب في القطاع الخاص، وعلى تعزيز المهارات التي يمتلكها الأفراد، وتعزيز دوافعهم في صقل المهارات أو إعادة بنائها، سواءً للموظفين أو الباحثين عن عمل أو الطلاب.

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