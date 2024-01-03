البنوك السعودية تحذر من الروابط المزيفة

(MENAFN
- Al Watan) حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية في إطار حملتها #خلك_حريص، حول كثرة الروابط الوهمية المنتشرة في الآونة الأخيرة من المحتالين باستخدام روابط لمواقع تنتحل صفة جهات رسمية أو متاجر إلكترونية أو مواقع للتوظيف، جاء التحذير في فيديو توعوي نشرته "البنوك السعودية" علىحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، يهدف إلى تحذيرالعملاء من المواقع الإلكترونية الاحتيالية ومواقع الوظائف ومواقع تنتحل صفة جهات رسمية، وذلك ضمن جهود حملة توعوية وطنيةتحت عنوان "خلك حريص" تهدف لحماية العملاء من الاحتيالالمالي.
ويعمل الفيديو على توضيح أهمية قراءة الروابط بعناية والتحققمن صحة المواقع التي يتعاملون معها، حيث يعرض الفيديو كيفيمكن كشف الصفحات الوهمية بسهولة من خلال فحص الروابطوالتأكد من صحتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة توعوية وطنية كبيرة تنفذها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بهدف زيادة الوعيبمخاطر الاحتيال المالي وتزويد الناس بالمعلومات والمهاراتاللازمة لحماية أنفسهم وأموالهم، كما تقدم البنوك التوجيهاتوالنصائح القيمة للعملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقعالإلكترونية الخاصة بها، بهدف تعزيز الوعي والحذر بين العملاءوتقليل حالات الاحتيال المالي.
وتأتي هذه الجهود الهامة في إطار مساعي البنوك السعوديةالمستمرة لمكافحة الاحتيال المالي وحماية العملاء من الأنشطةالاحتيالية عبر الإنترنت. حيث تعتبر حملة "خلك حريص" تجمعًاللبنوك والمصارف السعودية، وتعمل جميعها بالتعاون لتوفيرالإرشادات والتوعية للعملاء بمختلف الطرق والوسائل، بهدفتعزيز الوعي والحذر والحماية الشخصية.
فيما تحظى حملة "خلك حريص" بأهمية كبيرة، حيث تحثالناس على عدم التجاوب مع المكالمات أو الرسائل الوهمية أوالصفحات التي تنتحل صفة جهات رسمية وتشجعهم على قراءةالروابط بعناية قبل النقر عليها أو مشاركة أي معلومات شخصية.
وتعكس مبادرة البنوك السعودية هذه الجهود المستمرة للتصديللتحديات الأمنية الرقمية وتعزيز الوعي المالي بين العملاء وتؤكدالتزام البنوك بتوفير بيئة آمنة وموثوقة للعملاء للتعامل المصرفيعبر الإنترنت.
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