البنوك السعودية تحذر من الروابط المزيفة

MENAFN - Al Watan) حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية في إطار حملتها #خلك_حريص، حول كثرة الروابط الوهمية المنتشرة في الآونة الأخيرة من المحتالين باستخدام روابط لمواقع تنتحل صفة جهات رسمية أو متاجر إلكترونية أو مواقع للتوظيف، جاء التحذير في فيديو توعوي نشرته "البنوك السعودية" علىحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، يهدف إلى تحذيرالعملاء من المواقع الإلكترونية الاحتيالية ومواقع الوظائف ومواقع تنتحل صفة جهات رسمية، وذلك ضمن جهود حملة توعوية وطنيةتحت عنوان "خلك حريص" تهدف لحماية العملاء من الاحتيالالمالي.

ويعمل الفيديو على توضيح أهمية قراءة الروابط بعناية والتحققمن صحة المواقع التي يتعاملون معها، حيث يعرض الفيديو كيفيمكن كشف الصفحات الوهمية بسهولة من خلال فحص الروابطوالتأكد من صحتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة توعوية وطنية كبيرة تنفذها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بهدف زيادة الوعيبمخاطر الاحتيال المالي وتزويد الناس بالمعلومات والمهاراتاللازمة لحماية أنفسهم وأموالهم، كما تقدم البنوك التوجيهاتوالنصائح القيمة للعملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقعالإلكترونية الخاصة بها، بهدف تعزيز الوعي والحذر بين العملاءوتقليل حالات الاحتيال المالي.

وتأتي هذه الجهود الهامة في إطار مساعي البنوك السعوديةالمستمرة لمكافحة الاحتيال المالي وحماية العملاء من الأنشطةالاحتيالية عبر الإنترنت. حيث تعتبر حملة "خلك حريص" تجمعًاللبنوك والمصارف السعودية، وتعمل جميعها بالتعاون لتوفيرالإرشادات والتوعية للعملاء بمختلف الطرق والوسائل، بهدفتعزيز الوعي والحذر والحماية الشخصية.

فيما تحظى حملة "خلك حريص" بأهمية كبيرة، حيث تحثالناس على عدم التجاوب مع المكالمات أو الرسائل الوهمية أوالصفحات التي تنتحل صفة جهات رسمية وتشجعهم على قراءةالروابط بعناية قبل النقر عليها أو مشاركة أي معلومات شخصية.

وتعكس مبادرة البنوك السعودية هذه الجهود المستمرة للتصديللتحديات الأمنية الرقمية وتعزيز الوعي المالي بين العملاء وتؤكدالتزام البنوك بتوفير بيئة آمنة وموثوقة للعملاء للتعامل المصرفيعبر الإنترنت.