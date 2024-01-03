الخارجية السعودية تؤكد رفض المملكة وإدانتها للتفجيرات الإرهابية في إيران

الخارجية السعودية تؤكد رفض المملكة وإدانتها للتفجيرات الإرهابية في إيران
التاريخ
1/3/2024 2:29:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكدت وزارة الخارجية رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وعبّرت في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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