Thursday, 04 January 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف قتل العاروري

1/3/2024 2:29:41 PM
(MENAFN- Al Watan) كان الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا للتصعيد مع حزب الله بعد مقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية صالح العاروري، في غارة في بيروت ألقي باللوم فيها على نطاق واسع على إسرائيل، وزادت من خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط. ووصف حزب الله الضربة بأنها ((اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته)). ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الغارة التي قتلت العاروري، لكن الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال: ((نحن على استعداد عالٍ لأي سيناريو)).
وقتلت إسرائيل العديد من كبار قادة حماس على مر السنين، فقط ليتم استبدالهم بسرعة. ومن الممكن أن تؤدي الضربة على معقل حزب الله في جنوب بيروت إلى تفاقم القتال المنخفض الحدة على طول الحدود اللبنانية وتحوله إلى حرب شاملة.
ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار بشكل شبه يومي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء الحرب في غزة.
اتساع الصراع
وسعت الولايات المتحدة إلى منع أي اتساع للصراع، بما في ذلك عن طريق نشر حاملتي طائرات وأصول عسكرية أخرى في المنطقة. ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة هذا الأسبوع.
وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون مرارا وتكرارا بقتل قادة حماس أينما كانوا.
وتزعم إسرائيل أنها قتلت عدداً من قادة حماس من المستوى المتوسط ​​في غزة، لكن هذه ستكون المرة الأولى منذ الحرب التي وصلت إليها في بلد آخر لاستهداف كبار قادة الجماعة، الذين يعيش الكثير منهم في المنفى في جميع أنحاء المنطقة.
وكان العاروري نائبا للزعيم السياسي الأعلى لحركة حماس إسماعيل هنية، وكان يرأس وجود الحركة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكان أيضًا جهة اتصال رئيسية مع حزب الله.
وأدرجته وزارة الخارجية الأمريكية على قائمة الإرهابيين وعرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
بري وجوي
وأدى الهجوم الجوي والبحري والبحري الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 22300 شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، وقد أدت الحملة إلى نزوح نحو %85 من سكان غزة من منازلهم، مما أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على العيش في ملاجئ مكتظة أو مخيمات مزدحمة في المناطق الآمنة التي حددتها إسرائيل والتي قصفها الجيش رغم ذلك. ويواجه ربع سكان غزة المجاعة، بحسب الأمم المتحدة، حيث تعيق القيود الإسرائيلية والقتال العنيف إيصال المساعدات.
ودفع هذا القتل والدمار غير المسبوقين جنوب إفريقيا إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، وهي مزاعم نفتها إسرائيل بشدة وتعهدت بمعارضتها.
ومع ذلك، تبدو إسرائيل بعيدة كل البعد عن تحقيق أهدافها المتمثلة في سحق حماس وإعادة الرهائن الذين يقدر عددهم بـ 129 رهينة ما زالوا محتجزين لدى الحركة بعد إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة في اتفاق وقف إطلاق النار في

قتال عنيف
ويدور قتال عنيف أيضًا في وسط غزة ومدينة خان يونس الجنوبية، حيث يقول مسؤولون إسرائيليون إن البنية العسكرية لحماس لا تزال سليمة إلى حد كبير. لقد تمكن يحيى السنوار، زعيم حماس الأعلى في غزة، ونوابه من التملص من القوات الإسرائيلية حتى الآن.
واقترحت مصر، التي عملت مع قطر كوسيط بين إسرائيل وحماس، خطة متعددة المراحل لإنهاء الحرب يتم فيها إطلاق سراح جميع الرهائن في نهاية المطاف مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل. وستنسحب إسرائيل من غزة وستحكم حكومة من التكنوقراط الفلسطينيين غزة وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة حتى إجراء الانتخابات.
ولم تقبل إسرائيل ولا حماس الخطة برمتها، لكن لم يرفضها أي منهما بشكل قاطع.
وكان وفد إسرائيلي في القاهرة لمناقشة الاقتراح، وفقا لمسؤول مصري وقال المسؤول إن مقتل العاروري من المرجح أن يعيق المفاوضات لبضعة أيام
إعادة التوطين
ومن جهة أخرى رفضت الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيرين من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: إن هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية - بما في ذلك على لسان رئيسها - مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة، وينبغي الكف عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري.
وأضاف: موقفنا واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك، هذا هو المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ89 على التوالي إلى:
22313 شهيدًا،و 57296

عملية اغتيال العاروري
- طائرة حربية إسرائيلية نفذت عملية الاغتيال.
- أطلقت الطائرة الحربية 6 صواريخ، منها اثنان لم ينفجرا.
- صاروخان استهدفا مكان اجتماع قادة حماس ((إصابة مباشرة)).
- المعاينة أكدت أن الصواريخ تستخدمها إسرائيل.

MENAFN03012024000089011017ID1107681742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث