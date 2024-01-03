قيد مؤقت لـ3 شركات كبرى بغرض الطرح فى البورصة خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن لجنة القيد المؤقت بالبورصة شهدت قيد 3 شركات كبرى مؤقتًا بغرض الطرح فى البورصة خلال العام الجارى.
وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر الحصاد السنوى للبورصة المصرية، أن هناك شركة كبرى تستعد للطرح فى البورصة خلال الربع الأول من العام الجارى.
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وأوضح أن عمليات القيد والطرح فى البورصة المصرية تأثرت بالمتغيرات على الساحة الاقتصادية خاصة التحديات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن عملية الاستحواذ التى تتم على الشركات المقيدة وتدفعها للشطب تمثل تحدى أمام البورصة المصرية، إلى جانب تحدى آخر متعلق بتراجع أعداد الطروحات.
وقال إن عمليات زيادة رؤوس الأموال بمثابة تحدى أمام الشركات خاصة وأنها تستغرق وقتا طويلا، وأن تقليل المدة الزمنية لإجراء زيادة رؤوس الأموال بات ضرورة، ونأمل أن تصبح 8 أيام بدلاً من 30 يومًا.
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