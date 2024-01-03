قيد مؤقت لـ3 شركات كبرى بغرض الطرح فى البورصة خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن لجنة القيد المؤقت بالبورصة شهدت قيد 3 شركات كبرى مؤقتًا بغرض الطرح فى البورصة خلال العام الجارى.

وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر الحصاد السنوى للبورصة المصرية، أن هناك شركة كبرى تستعد للطرح فى البورصة خلال الربع الأول من العام الجارى.

موضوعاتالبورصة المصرية تجرى إعادة هيكلة على قواعد قيد الأوراق المالية 178 مليار جنيه أرباح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنهاية سبتمبر 2023 2.6 تريليون جنيه حجم التداول على أذون الخزانة بالبورصة المصرية

وأوضح أن عمليات القيد والطرح فى البورصة المصرية تأثرت بالمتغيرات على الساحة الاقتصادية خاصة التحديات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن عملية الاستحواذ التى تتم على الشركات المقيدة وتدفعها للشطب تمثل تحدى أمام البورصة المصرية، إلى جانب تحدى آخر متعلق بتراجع أعداد الطروحات.

وقال إن عمليات زيادة رؤوس الأموال بمثابة تحدى أمام الشركات خاصة وأنها تستغرق وقتا طويلا، وأن تقليل المدة الزمنية لإجراء زيادة رؤوس الأموال بات ضرورة، ونأمل أن تصبح 8 أيام بدلاً من 30 يومًا.