سامح الملاح رئيساً تنفيذياً لـضامن للمدفوعات الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية عن تولى المهندس سامح الملاح منصب الرئيس التنفيذى للشركة، وذلك اعتبارًا من يناير 2024.
وقبل توليه منصب الرئيس التنفيذى لشركة ضامن، تولى المهندس سامح الملاح منصب الرئيس التنفيذى لشركة ACT فى مارس 2020 وهى شركة متخصصة فى مجال التكنولوجيا وخلال هذه الفترة عمل على توجيه الشركة للمنافسة فى السوق المصرى.
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كما عمل المهندس سامح الملاح كرئيس تنفيذى فى العديد من الشركات قبل عمله فى ACT، مثل شركة (Silicon Waha) وهى شركة مساهمة بارزة تهدف إلى إنشاء مجمعات العلوم والتكنولوجيا فى مدن الدرجة الثانية فى مصر.
وخلال فترة عمله كمدير إدارى فى شركة Intel مصر والشرق الأوسط ساهم الملاح فى تعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومقدمى المحتوى التعليمى والصناعات العالمية والمحلية.
كما شغل المهندس سامح الملاح سابقا منصب مدير تطوير الأعمال ورئيس الأعمال التجارية لدى شركة Intel Corporation.
وتضمنت أيضاً مسيرته المهنية فترة مهمة فى مجال الاتصالات، حيث شغل منصب المدير العام لشركة Raya Networks Services، كما شهدت فترة عمله فى شركة سيمنز مصر، من عام 1999 إلى عام 2000؛ تنسيق شبكات الاتصالات الثابتة على مستوى البلاد.
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