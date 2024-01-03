سامح الملاح رئيساً تنفيذياً لـضامن للمدفوعات الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية عن تولى المهندس سامح الملاح منصب الرئيس التنفيذى للشركة، وذلك اعتبارًا من يناير 2024.

وقبل توليه منصب الرئيس التنفيذى لشركة ضامن، تولى المهندس سامح الملاح منصب الرئيس التنفيذى لشركة ACT فى مارس 2020 وهى شركة متخصصة فى مجال التكنولوجيا وخلال هذه الفترة عمل على توجيه الشركة للمنافسة فى السوق المصرى.

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كما عمل المهندس سامح الملاح كرئيس تنفيذى فى العديد من الشركات قبل عمله فى ACT، مثل شركة (Silicon Waha) وهى شركة مساهمة بارزة تهدف إلى إنشاء مجمعات العلوم والتكنولوجيا فى مدن الدرجة الثانية فى مصر.

وخلال فترة عمله كمدير إدارى فى شركة Intel مصر والشرق الأوسط ساهم الملاح فى تعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومقدمى المحتوى التعليمى والصناعات العالمية والمحلية.

كما شغل المهندس سامح الملاح سابقا منصب مدير تطوير الأعمال ورئيس الأعمال التجارية لدى شركة Intel Corporation.

وتضمنت أيضاً مسيرته المهنية فترة مهمة فى مجال الاتصالات، حيث شغل منصب المدير العام لشركة Raya Networks Services، كما شهدت فترة عمله فى شركة سيمنز مصر، من عام 1999 إلى عام 2000؛ تنسيق شبكات الاتصالات الثابتة على مستوى البلاد.