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البورصة المصرية تجرى إعادة هيكلة على قواعد قيد الأوراق المالية

1/3/2024 2:29:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تجرى عملية إعادة هيكلة على قواعد قيد وتطوير الأوراق المالية حيث منحت مهلة للشركات المقيد لها أوراق مالية فى السوق الرئيسى برفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر الحصاد السنوى للبورصة المصرية، أن إعادة الهيكلة ستشمل سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن التطوير سينعكس إيجابيًا على جانب العرض فى البورصة المصرية.

موضوعات متعلقة قيد مؤقت لـ3 شركات كبرى بغرض الطرح فى البورصة خلال 2024 178 مليار جنيه أرباح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنهاية سبتمبر 2023 2.6 تريليون جنيه حجم التداول على أذون الخزانة بالبورصة المصرية

وأشار إلى أن البورصة المصرية تدرس تعديل يتضمن الالتزام المادى على الشخص المتسبب فى الخطأ فى الإفصاح والذى سيثبت مسؤوليته بدلاً من تحميل الشركة هذا المبلغ.

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