البورصة المصرية تجرى إعادة هيكلة على قواعد قيد الأوراق المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تجرى عملية إعادة هيكلة على قواعد قيد وتطوير الأوراق المالية حيث منحت مهلة للشركات المقيد لها أوراق مالية فى السوق الرئيسى برفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة إلى 100 مليون جنيه.
وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر الحصاد السنوى للبورصة المصرية، أن إعادة الهيكلة ستشمل سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن التطوير سينعكس إيجابيًا على جانب العرض فى البورصة المصرية.
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وأشار إلى أن البورصة المصرية تدرس تعديل يتضمن الالتزام المادى على الشخص المتسبب فى الخطأ فى الإفصاح والذى سيثبت مسؤوليته بدلاً من تحميل الشركة هذا المبلغ.
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