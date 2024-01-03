926 مليون درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 926 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 250 مبايعة بقيمة 637.68 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 147.26 مليون درهم و219 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 490.42 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.

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وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 5.29 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20.2 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 4 مبيعات بقيمة 21.7 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18.18 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 24.68 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 52.45 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 18.81 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 139.5 مليون درهم منها 6 رهونات أراضي بقيمة 10.77 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 128.73 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 15.68 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 15.21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 149.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 61.32 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 52.52 مليون درهم.

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