1.5 تريليون ريال الاستثمارات الصناعية بالسعودية بنهاية الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجَّل الاستثمار بالمصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي نموا ربعيا بنسبة 1.5% بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.5 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بما يقارب 1.4 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني 2023، محققا بذلك نموا سنويا بنسبة 9.3% مقارنة بقرابة 1.3 تريليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.
وسجلت الاستثمارات في المنشآت الكبيرة ما قيمته 975,767 مليار ريال بنسبة 65.1% من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت المتوسطة 390,060 مليار ريال، وبنسبة 26% من الإجمالي، وبلغت المنشآت الصغيرة ما قيمته 132,951 مليار ريال، وبنسبة 8.9% من الإجمالي، وفقا لوكالة أ،باء السعودية (واس).
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وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات بنهاية الربع الثالث بقيمة إجمالية بلغت 938,133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9,324 مصنعا قائما وبنسبة 82.7%، فيما حلت الاستثمارات المشتركة ثانيا بقيمة 486,961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5%، وبعدد 941 مصنعا قائما وبنسبة 8.3% من الإجمالي، وحلت ثالثا الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73,684 مليار ريال وبنسبة بلغت 4.9% من الإجمالي.
ونما إجمالي أعداد المصانع القائمة على أساس ربعي وسنوي بنسبة 2.6% و5.1% على التوالي، ليسجل 11,273 مصنعا قائما، وارتفع إجمالي أعداد العاملين ليبلغ 757,429 عاملاً، محققاً نمواً ربعياً وسنوياً بنسبة بلغت 2.9% و11.6% على التوالي.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107681737
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