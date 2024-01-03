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1.5 تريليون ريال الاستثمارات الصناعية بالسعودية بنهاية الربع الثالث من 2023

1/3/2024 2:29:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجَّل الاستثمار بالمصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي نموا ربعيا بنسبة 1.5% بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.5 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بما يقارب 1.4 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني 2023، محققا بذلك نموا سنويا بنسبة 9.3% مقارنة بقرابة 1.3 تريليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الاستثمارات في المنشآت الكبيرة ما قيمته 975,767 مليار ريال بنسبة 65.1% من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت المتوسطة 390,060 مليار ريال، وبنسبة 26% من الإجمالي، وبلغت المنشآت الصغيرة ما قيمته 132,951 مليار ريال، وبنسبة 8.9% من الإجمالي، وفقا لوكالة أ،باء السعودية (واس).

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وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات بنهاية الربع الثالث بقيمة إجمالية بلغت 938,133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9,324 مصنعا قائما وبنسبة 82.7%، فيما حلت الاستثمارات المشتركة ثانيا بقيمة 486,961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5%، وبعدد 941 مصنعا قائما وبنسبة 8.3% من الإجمالي، وحلت ثالثا الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73,684 مليار ريال وبنسبة بلغت 4.9% من الإجمالي.

ونما إجمالي أعداد المصانع القائمة على أساس ربعي وسنوي بنسبة 2.6% و5.1% على التوالي، ليسجل 11,273 مصنعا قائما، وارتفع إجمالي أعداد العاملين ليبلغ 757,429 عاملاً، محققاً نمواً ربعياً وسنوياً بنسبة بلغت 2.9% و11.6% على التوالي.

المصدر:

MENAFN03012024000202011048ID1107681737

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