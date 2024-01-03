حركة عرضية للمؤشر الرئيسى لـالبورصة قبل معاودة الصعود

توقع متعاملون بالبورصة المصرية استمرار الأداء العرضى للمؤشر الرئيسى حتى يستطيع اختراق منطقة المقاومة الحالية والارتداد بالصعود، مع استمرار الأداء الإيجابى وتحقيق مستويات تاريخية خلال الشهر الحالى.

وتباينت مؤشرات البورصة خلال ختام جلسة الأربعاء، وسط مبيعات المستثمرين العرب.

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وانخفض المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.37%، فى تعاملات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 25408 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 5663 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.40% إلى مستوى 8143 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.21 %، ليستقر عند مستوى 30821 نقطة.

وتوقع أحمد مصطفى رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ للوساطة المالية أن يستمر المؤشر الرئيسى فى الحركة العرضية المدفوعة بمبيعات العرب وتنتهى حين يستطيع المؤشر اختراق منطقة 26 ألف نقطة.

واضاف أن EGX70 أنهى الاتجاه العرضى بجلسة يوم الثلاثاء الماضى بعد اختراقه لمنطقة 5500 نقطة، وسيكمل الاتجاه الصاعد مستهدفًا مناطق 5750 و5900 نقطة.

ونصح المستثمرين قصيرى الأجل بالمتاجرة والمستثمرين طويلى الأجل بالانتظار حتى يخترق المؤشر الرئيسى منطقة 26 ألف نقطة، وفى حالة عدم استطاعة المؤشر اختراق هذه المنطقة يتجهون لتكوين مراكز عند مناطق الدعم والتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية.

وشهد السوق قيم تداولات 3.6 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 140.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 201 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 93 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم شركة طاقة عربية بنسبة 19.96%.

وتراجعت أسعار 62 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم بنك البركة مصر بنحو 9.1%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهمًا، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 1.75 تريليون جنيه.

وقال حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن استقرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى الدعم الرئيسى 25400 نقطة قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى واختبار القمة التاريخية عند مستوى 25900 نقطة.

وأوضح أنه فى حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسى فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسى مع استمرار عمليات التصحيح وجنى الأرباح قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثانى وهو 25 ألف نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

وأضاف ان مؤشر EGX70 متجه بهذا الأداء الإيجابى الى الصعود واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء والاستمرار وحصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.

وتابع أن المؤشر الرئيسى أغلق على انخفاض بفضل عمليات تصحيح وجنى أرباح شهدتها الأسهم القيادية بمنتصف التعاملات واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع الأمر الذى انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسى ودفعه إلى فقدان مكاسبه الصباحية.

وقال عيد إن المؤسسات المالية الأجنبية والعربية توجهت نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزها المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسى وهو 25400 نقطة.

وأشار إلى أن مؤشر Egx70 نجح فى الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية التعاملات وتحقيق قمة تاريخية جديدة له، بفضل استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 47 مليون جنيه، و18.7 مليون جنيه مستحوذين على 91% و1.6% على الترتيب، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 65.7 مليون جنيه مستحوذين على 7.4%.

ونفذ الأفراد 84.1% من التعاملات، حيث اتجه المصريون والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 74.3 مليون جنيه، و1.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 74.2 مليون جنيه.

ونفذت المؤسسات 15.9% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 8.5 مليون جنيه، و16.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو البيع بصافى تعاملات 27.3 مليون جنيه.