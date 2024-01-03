حركة عرضية للمؤشر الرئيسى لـالبورصة قبل معاودة الصعود

(MENAFN
- Al-Borsa News) عيد: استقرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى 25400 نقطة قد يدفعه إلى الصعود
توقع متعاملون بالبورصة المصرية استمرار الأداء العرضى للمؤشر الرئيسى حتى يستطيع اختراق منطقة المقاومة الحالية والارتداد بالصعود، مع استمرار الأداء الإيجابى وتحقيق مستويات تاريخية خلال الشهر الحالى.
وتباينت مؤشرات البورصة خلال ختام جلسة الأربعاء، وسط مبيعات المستثمرين العرب.
موضوعات متعلقة
بورصة النيل تترقب وافد جديد الأربعاء المقبل رئيس البورصة: تفعيل سوق تداول الحصص العقارية ينتظر تعديلات تشريعية البورصة المصرية تجرى إعادة هيكلة على قواعد قيد الأوراق المالية
وانخفض المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.37%، فى تعاملات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 25408 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 5663 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.40% إلى مستوى 8143 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.21 %، ليستقر عند مستوى 30821 نقطة.
وتوقع أحمد مصطفى رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ للوساطة المالية أن يستمر المؤشر الرئيسى فى الحركة العرضية المدفوعة بمبيعات العرب وتنتهى حين يستطيع المؤشر اختراق منطقة 26 ألف نقطة.
واضاف أن EGX70 أنهى الاتجاه العرضى بجلسة يوم الثلاثاء الماضى بعد اختراقه لمنطقة 5500 نقطة، وسيكمل الاتجاه الصاعد مستهدفًا مناطق 5750 و5900 نقطة.
ونصح المستثمرين قصيرى الأجل بالمتاجرة والمستثمرين طويلى الأجل بالانتظار حتى يخترق المؤشر الرئيسى منطقة 26 ألف نقطة، وفى حالة عدم استطاعة المؤشر اختراق هذه المنطقة يتجهون لتكوين مراكز عند مناطق الدعم والتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية.
وشهد السوق قيم تداولات 3.6 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 140.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 201 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 93 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم شركة طاقة عربية بنسبة 19.96%.
وتراجعت أسعار 62 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم بنك البركة مصر بنحو 9.1%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهمًا، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 1.75 تريليون جنيه.
وقال حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن استقرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى الدعم الرئيسى 25400 نقطة قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى واختبار القمة التاريخية عند مستوى 25900 نقطة.
وأوضح أنه فى حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسى فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسى مع استمرار عمليات التصحيح وجنى الأرباح قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثانى وهو 25 ألف نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.
وأضاف ان مؤشر EGX70 متجه بهذا الأداء الإيجابى الى الصعود واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء والاستمرار وحصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.
وتابع أن المؤشر الرئيسى أغلق على انخفاض بفضل عمليات تصحيح وجنى أرباح شهدتها الأسهم القيادية بمنتصف التعاملات واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع الأمر الذى انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسى ودفعه إلى فقدان مكاسبه الصباحية.
وقال عيد إن المؤسسات المالية الأجنبية والعربية توجهت نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزها المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسى وهو 25400 نقطة.
وأشار إلى أن مؤشر Egx70 نجح فى الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية التعاملات وتحقيق قمة تاريخية جديدة له، بفضل استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 47 مليون جنيه، و18.7 مليون جنيه مستحوذين على 91% و1.6% على الترتيب، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 65.7 مليون جنيه مستحوذين على 7.4%.
ونفذ الأفراد 84.1% من التعاملات، حيث اتجه المصريون والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 74.3 مليون جنيه، و1.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 74.2 مليون جنيه.
ونفذت المؤسسات 15.9% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 8.5 مليون جنيه، و16.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو البيع بصافى تعاملات 27.3 مليون جنيه.
MENAFN03012024000202011048ID1107681736