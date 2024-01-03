24.7 مليار جنيه أرباح البنك الأهلى خلال النصف الأول من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) ودائع المؤسسات تنمو بوتيرة أسرع من“الأفراد” فى 6 أشهر
ارتفعت أرباح البنك الأهلى المصرى 75.4% على أساس سنوى، لتسجل نحو 24.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقارنة ب 14.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
جاء ذلك مدعومًا بنمو صافى الدخل من العائد 70.7%، إذ سجل نحو 78.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ45.8 مليار جنيه بنهاية 2022.
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وارتفع إجمالى أصول البنك 9.4% خلال الـ6 أشهر الأولى من 2023، لتصل إلى 4.7 تريليون جنيه فى يونيو مقارنة بـ4.3 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022.
وزادت القروض وتسهيلات العملاء 21.6% خلال النصف الأول من العام الماضى، مُسجلة 2.02 تريليون جنيه فى يونيو مقارنة بـ1.66 تريليون جنيه فى نهاية 2022.
وتراجعت قيمة الاستثمارات فى أدوات الدين بالتكلفة المستهلكة 2.5% خلال فترة المقارنة، لتسجل نحو 1.3 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه.
ونمت الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة 51.7% خلال النصف الأول من 2023، مُسجلة نحو 722.5 مليار جنيه مقارنة بـ476.2 مليار جنيه.
وتراجعت الأصول الأخرى والاستثمارات العقارية 28.3% بنهاية الـ6 أشهر الأولى من العام الماضى مُسجلة 217.5 مليار جنيه، مقارنة بـ303.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.
وارتفعت ودائع العملاء 6.9%، لتصل إلى 3.44 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة ب 3.22 تريليون جنيه بنهاية 2022.
وزادت ودائع المؤسسات 15.5% بنهاية يونيو الماضى مُسجلة 1.01 تريليون جنيه، مقارنة ب878.3 مليار جنيه بنهاية 2022، بينما زادت ودائع الأفراد 3.6%، مُسجلة 2.4 تريليون جنيه مقارنة ب2.3 تريليون جنيه.
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