24.7 مليار جنيه أرباح البنك الأهلى خلال النصف الأول من 2023

ارتفعت أرباح البنك الأهلى المصرى 75.4% على أساس سنوى، لتسجل نحو 24.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقارنة ب 14.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

جاء ذلك مدعومًا بنمو صافى الدخل من العائد 70.7%، إذ سجل نحو 78.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ45.8 مليار جنيه بنهاية 2022.

موضوعات((التجارى الدولى)) يرفع حد بطاقتى ((كارتى)) و((تشارج آند جو)) إلى 200 ألف جنيه الأحد المقبل.. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة عيد الميلاد “إتش إس بي سي” يطلق تطبيق مدفوعات دولي جديد

وارتفع إجمالى أصول البنك 9.4% خلال الـ6 أشهر الأولى من 2023، لتصل إلى 4.7 تريليون جنيه فى يونيو مقارنة بـ4.3 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022.

وزادت القروض وتسهيلات العملاء 21.6% خلال النصف الأول من العام الماضى، مُسجلة 2.02 تريليون جنيه فى يونيو مقارنة بـ1.66 تريليون جنيه فى نهاية 2022.

وتراجعت قيمة الاستثمارات فى أدوات الدين بالتكلفة المستهلكة 2.5% خلال فترة المقارنة، لتسجل نحو 1.3 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه.

ونمت الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة 51.7% خلال النصف الأول من 2023، مُسجلة نحو 722.5 مليار جنيه مقارنة بـ476.2 مليار جنيه.

وتراجعت الأصول الأخرى والاستثمارات العقارية 28.3% بنهاية الـ6 أشهر الأولى من العام الماضى مُسجلة 217.5 مليار جنيه، مقارنة بـ303.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.

وارتفعت ودائع العملاء 6.9%، لتصل إلى 3.44 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة ب 3.22 تريليون جنيه بنهاية 2022.

وزادت ودائع المؤسسات 15.5% بنهاية يونيو الماضى مُسجلة 1.01 تريليون جنيه، مقارنة ب878.3 مليار جنيه بنهاية 2022، بينما زادت ودائع الأفراد 3.6%، مُسجلة 2.4 تريليون جنيه مقارنة ب2.3 تريليون جنيه.