أوبك+: ملتزمون بمواصلة جهودنا لضمان استقرار سوق النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت الدول المشاركة في تحالف“أوبك +” الأربعاء، التزامها الكامل بـ”الوحدة والتماسك”، فضلًا عن استمرار جهودها للحفاظ على الاستقرار في سوق النفط.
وفي بيان صدر عبر موقع“أوبك” اليوم، قال التحالف إن هذه الجهود تأتي ضمن إعلان التعاون الموقع في العاشر من ديسمبر عام 2016، والذي صادق عليه المشاركون في الاجتماعات اللاحقة.
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كما جددت البلدان الأعضاء في“أوبك” التزامها بالإهداف المشتركة، المتمثلة في“الوحدة والتماسك داخل المنظمة”، وكذلك مع الدول الأخرى المشاركة في الإعلان.
وأضاف البيان أن“الجهود الاستثنائية” للدول المشاركة في الإعلان، كانت واضحة في دعم الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات التي شهدها في السنوات الماضية، وضمنت استقرار سوق النفط، خاصة عند مقارنته بالسلع الأخرى.
وختم البيان بالقول:“ستظل المستويات غير المسبوقة من التعاون والحوار والاحترام المتبادل والثقة هي الأساس لهذه الجهود المستمرة، وهذا لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، فضلا عن الاقتصاد العالمي ككل”.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107681732
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