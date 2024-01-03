أوبك+: ملتزمون بمواصلة جهودنا لضمان استقرار سوق النفط

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت الدول المشاركة في تحالف“أوبك +” الأربعاء، التزامها الكامل بـ”الوحدة والتماسك”، فضلًا عن استمرار جهودها للحفاظ على الاستقرار في سوق النفط.

وفي بيان صدر عبر موقع“أوبك” اليوم، قال التحالف إن هذه الجهود تأتي ضمن إعلان التعاون الموقع في العاشر من ديسمبر عام 2016، والذي صادق عليه المشاركون في الاجتماعات اللاحقة.

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كما جددت البلدان الأعضاء في“أوبك” التزامها بالإهداف المشتركة، المتمثلة في“الوحدة والتماسك داخل المنظمة”، وكذلك مع الدول الأخرى المشاركة في الإعلان.

وأضاف البيان أن“الجهود الاستثنائية” للدول المشاركة في الإعلان، كانت واضحة في دعم الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات التي شهدها في السنوات الماضية، وضمنت استقرار سوق النفط، خاصة عند مقارنته بالسلع الأخرى.

وختم البيان بالقول:“ستظل المستويات غير المسبوقة من التعاون والحوار والاحترام المتبادل والثقة هي الأساس لهذه الجهود المستمرة، وهذا لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، فضلا عن الاقتصاد العالمي ككل”.

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