مورجان ستانلي: لا أتوقع خفض الفيدرالي للفائدة قبل النصف الثاني من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشار رئيس مجلس إدارة بنك“مورجان ستانلي” أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، مع تباطؤ التضخم، لكنه لا يتوقع أن يحدث ذلك قبل النصف الثاني من عام 2024.
وقال“جيمس جورمان” خلال مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج” الأربعاء:” قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعمل جيد، والاقتصاد الأمريكي على ما يرام، ومن غير المرجح حدوث ركود”.
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وأوضح“جورمان” أن القواعد المصرفية الجديدة التي اقترحتها الهيئات التنظيمية الأمريكية العام الماضي كانت“عدوانية للغاية” ومن المرجح أن يتم“تعديلها بشكل جوهري” قبل وضعها موضع التنفيذ، حيث يعتقد أن لها عواقب سلبية على إقراض الشركات، الأمر الذي يعوق النمو الاقتصادي.
وألمح المصرفي الأسترالي المولد، والذي ساعد“مورجان ستانلي” في تجاوز الأزمة المالية عام 2008، أنه لم يفهم أبدًا عملة البيتكوين كشكل من أشكال مخزن القيمة.
وقد تخلى“جورمان” عن منصب الرئيس التنفيذي هذا الشهر بعد 14 عامًا، وأشار في وقت سابق أنه سيتنحى أيضًا عن منصب رئيس مجلس الإدارة بحلول نهاية عام 2024.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107681731
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