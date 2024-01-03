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مورجان ستانلي: لا أتوقع خفض الفيدرالي للفائدة قبل النصف الثاني من 2024

1/3/2024 2:29:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أشار رئيس مجلس إدارة بنك“مورجان ستانلي” أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، مع تباطؤ التضخم، لكنه لا يتوقع أن يحدث ذلك قبل النصف الثاني من عام 2024.

وقال“جيمس جورمان” خلال مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج” الأربعاء:” قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعمل جيد، والاقتصاد الأمريكي على ما يرام، ومن غير المرجح حدوث ركود”.

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وأوضح“جورمان” أن القواعد المصرفية الجديدة التي اقترحتها الهيئات التنظيمية الأمريكية العام الماضي كانت“عدوانية للغاية” ومن المرجح أن يتم“تعديلها بشكل جوهري” قبل وضعها موضع التنفيذ، حيث يعتقد أن لها عواقب سلبية على إقراض الشركات، الأمر الذي يعوق النمو الاقتصادي.

وألمح المصرفي الأسترالي المولد، والذي ساعد“مورجان ستانلي” في تجاوز الأزمة المالية عام 2008، أنه لم يفهم أبدًا عملة البيتكوين كشكل من أشكال مخزن القيمة.

وقد تخلى“جورمان” عن منصب الرئيس التنفيذي هذا الشهر بعد 14 عامًا، وأشار في وقت سابق أنه سيتنحى أيضًا عن منصب رئيس مجلس الإدارة بحلول نهاية عام 2024.

المصدر:

MENAFN03012024000202011048ID1107681731

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