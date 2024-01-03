انخفاض أسعار البنزين في أمريكا 11% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن متوسط ​​ أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في عام 2023 تراجع بمقدار 43 سنتًا للجالون الواحد عما كان عليه في عام 2022، والذي سجل أعلى متوسط للأسعار السنوية منذ عام 2014، بعد تعديله حسب التضخم.

وذكرت الإدارة في تقرير نشر على الموقع الرسمي الأربعاء، أن متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي في الولايات المتحدة، انخفض نحو 10.9% على أساس سنوي إلى 3.52 دولار للجالون في عام 2023.

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وبحسب التقرير، وصل السعر إلى أعلى مستوى له في 2023 عند 3.88 دولار للجالون في منتصف سبتمبر، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى في العام السابق البالغ 5.01 دولار للجالون، والمسجل في يونيو 2022، قبل أن تنخفض الأسعار إلى 3.05 دولار للجالون في نهاية العام الماضي.

وعَزَت إدارة معلومات الطاقة هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط الخام في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وارتفاع مخزونات البنزين خلال النصف الثاني من العام الماضي، مشيرة إلى اختلاف أسعار البنزين على المستوى الإقليمي، بما يعكس ظروف العرض والطلب المحلية واختلاف مواصفات الوقود.