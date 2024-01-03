انخفاض أسعار البنزين في أمريكا 11% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن متوسط أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في عام 2023 تراجع بمقدار 43 سنتًا للجالون الواحد عما كان عليه في عام 2022، والذي سجل أعلى متوسط للأسعار السنوية منذ عام 2014، بعد تعديله حسب التضخم.
وذكرت الإدارة في تقرير نشر على الموقع الرسمي الأربعاء، أن متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي في الولايات المتحدة، انخفض نحو 10.9% على أساس سنوي إلى 3.52 دولار للجالون في عام 2023.
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وبحسب التقرير، وصل السعر إلى أعلى مستوى له في 2023 عند 3.88 دولار للجالون في منتصف سبتمبر، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى في العام السابق البالغ 5.01 دولار للجالون، والمسجل في يونيو 2022، قبل أن تنخفض الأسعار إلى 3.05 دولار للجالون في نهاية العام الماضي.
وعَزَت إدارة معلومات الطاقة هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط الخام في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وارتفاع مخزونات البنزين خلال النصف الثاني من العام الماضي، مشيرة إلى اختلاف أسعار البنزين على المستوى الإقليمي، بما يعكس ظروف العرض والطلب المحلية واختلاف مواصفات الوقود.
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