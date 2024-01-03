رئيس البورصة: تفعيل سوق تداول الحصص العقارية ينتظر تعديلات تشريعية

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تفعيل سوق تداول الحصص العقارية ((البورصة العقارية)) ينتظر تعديلات تشريعية لنقل الملكية على المشاع، على أن تظهر للنور خلال النصف الأول من عام 2024.

وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر الحصاد السنوى للبورصة، أن البورصة المصرية انتهت بالفعل من النظام الأساسى لسوق تداول الحصص العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقارى.

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وسوق تداول الحصص العقارية هى سوق خاصة لنقل ملكية الأصول العقارية مع إمكانية التداول عليها، كما تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى أصول عقارية أو الاستثمار فى مشاريع عقارية محددة.

وقال رئيس البورصة، إن الإطلاق ينتظر 4 تشريعات مرتقبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى ووزارة العدل ومجلس الوزراء.

وأوضح أن البورصة المصرية بدأت مفاوضات مع الشهر العقارى بغرض تدشين وحدة للشهر العقارى داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقارى خلال 24 ساعة.

وأضاف أن أهم الشروط الواجب توافرها فى العقار محل التداول، أن يكون مسجلًا بالشهر العقارى بغرض تجارى أو إدارى وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد.

وقال إنه جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، وذلك بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة فى الشهر العقارى، كما جارٍ إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.

وأوضح أن عمل سوق تداول الحصص العقارية سيتكامل مع الصناديق العقارية مما يساهم فى تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.