السعيد: 289 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الحكومية بلغت 289 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 329 مليار جنيه مُستهدفة، ولكنها أعلى من 249 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى العام المالى 2021-2022.

وكشفت السعيد أن استثمارات الهيئات الاقتصادية بلغت 424 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

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وأضافت أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%، مشيرة إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية.

وأوضحت أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص 30% هذا العام، ثم 40% العام القادم وصولًا إلى 60% المستهدف فى 2027.

وقالت إن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى استحوذ على 4.2% من الاستثمارات، والمرافق حوالى 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حوالى 22.7%.

وأشارت السعيد إلى أن الخزانة مولت 232.1 مليار جنيه من الاستثمارات، فيما مولت القروض 5.6 مليار جنيه والموارد الذاتية حوالى 50.4 مليار جنيه.

وقالت إن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلى بلغ حوالى 13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2%.

وأشارت السعيد إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية من 5.6 تريليون جنيه عام 2018-19، إلى 10.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2023-2022 مقابل 9.2 تريليون جنيه مستهدفة خلال ذات العام.

كما أشارت إلى أن القطاعات مرتفعة النمو فى السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية، لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وبلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالى 16.3%.