الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى خلال 3 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة الأربعاء، مع تقييم بيانات أظهرت تأثر أكبر اقتصادات منطقة اليورو بتشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.85% إلى 474.4 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ جلسة الثالث عشر من ديسمبر، مع خسائر قطاعات التعدين والتكنولوجيا والسيارات.

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وهبطت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.4% عند 16538 نقطة، فيما تراجع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% عند 7682 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 1.6% إلى 7411 نقطة.

وقالت وكالة التوظيف الفيدرالية إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بمقدار 5 آلاف شخص في ديسمبر ليصل إلى 2.703 مليون، في مقابل توقعات بزيادة 20 ألفًا، لترتفع نسبة البطالة المعدلة موسميًا بشكل طفيف إلى 5.9%.

وتترقب الأسواق صدور بيانات عن النشاط الخدمي في منطقة اليورو غدًا الخميس، بالتزامن مع إعلان بيانات التضخم في ألمانيا، لاستشراف المزيد عن السياسة النقدية المتوقعة من قِبل المركزي الأوروبي.

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