الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى خلال 3 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة الأربعاء، مع تقييم بيانات أظهرت تأثر أكبر اقتصادات منطقة اليورو بتشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.85% إلى 474.4 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ جلسة الثالث عشر من ديسمبر، مع خسائر قطاعات التعدين والتكنولوجيا والسيارات.
موضوعات متعلقة
كيف تصبح ثرياً فى القرن الـ21؟ جنرال موتورز تسجل أفضل مبيعات سنوية في الولايات المتحدة منذ 2019 انخفاض أسعار البنزين في أمريكا 11% خلال 2023
وهبطت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.4% عند 16538 نقطة، فيما تراجع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% عند 7682 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 1.6% إلى 7411 نقطة.
وقالت وكالة التوظيف الفيدرالية إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بمقدار 5 آلاف شخص في ديسمبر ليصل إلى 2.703 مليون، في مقابل توقعات بزيادة 20 ألفًا، لترتفع نسبة البطالة المعدلة موسميًا بشكل طفيف إلى 5.9%.
وتترقب الأسواق صدور بيانات عن النشاط الخدمي في منطقة اليورو غدًا الخميس، بالتزامن مع إعلان بيانات التضخم في ألمانيا، لاستشراف المزيد عن السياسة النقدية المتوقعة من قِبل المركزي الأوروبي.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107681727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.