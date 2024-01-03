بورصة النيل تترقب وافد جديد الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك وافد جديد لسوق المال يوم الأربعاء المقبل عبر استقبال شركة فى مجال الصناعات التحويلية فى قطاع الصحة فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة“بورصة النيل“.
وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر الحصاد السنوى للبورصة المصرية، أن هناك 3 شركات أخرى مقيدة قيد مؤقت وهم: دمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، بالإضافة إلى شركة مستودعات.
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وأوضح أن عمليات القيد والطرح فى البورصة المصرية تأثرت بالمتغيرات على الساحة الاقتصادية خاصة التحديات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم.
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