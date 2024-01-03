بورصة النيل تترقب وافد جديد الأربعاء المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك وافد جديد لسوق المال يوم الأربعاء المقبل عبر استقبال شركة فى مجال الصناعات التحويلية فى قطاع الصحة فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة“بورصة النيل“.

وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر الحصاد السنوى للبورصة المصرية، أن هناك 3 شركات أخرى مقيدة قيد مؤقت وهم: دمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، بالإضافة إلى شركة مستودعات.

موضوعاترئيس البورصة: تفعيل سوق تداول الحصص العقارية ينتظر تعديلات تشريعية حركة عرضية للمؤشر الرئيسى لـ”البورصة” قبل معاودة الصعود البورصة المصرية تجرى إعادة هيكلة على قواعد قيد الأوراق المالية

وأوضح أن عمليات القيد والطرح فى البورصة المصرية تأثرت بالمتغيرات على الساحة الاقتصادية خاصة التحديات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم.