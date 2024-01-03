جنرال موتورز تسجل أفضل مبيعات سنوية في الولايات المتحدة منذ 2019

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات“جنرال موتورز” في الولايات المتحدة بنسبة 14.1% العام الماضي، لتسجل أفضل أداء سنوي منذ عام 2019، قبل تأثيرات جائحة فيروس كورونا ومشاكل سلسلة التوريد المستمرة منذ سنوات.

وأعلنت الشركة في بيان الأربعاء، بلوغ مبيعاتها 2.6 مليون سيارة في عام 2023، بما في ذلك 625 ألف مركبة بيعت في الربع الرابع، ومقارنة بـ2.3 مليون في عام 2022، و2.9 مليون وحدة في عام 2019.

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وتتماشى مبيعات“جنرال موتورز” مع توقعات المحللين لإجمالي مبيعات صناعة السيارات الأمريكية في 2023، والتي أشارت إلى بلوغها 15.5 مليون مركبة، بزيادة 14% على أساس سنوي.

وذكرت الشركة أنها تتوقع وصول إجمالي مبيعات الصناعة الأمريكية إلى 16 مليونًا في عام 2024، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ أن سجلت أكثر من 17 مليون وحدة في عام 2019.

ورغم النتائج الإيجابية للمبيعات، تراجع سهم الشركة بنسبة 2.75% إلى 35.06 دولار، في تمام الساعة 07:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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