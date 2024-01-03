جنرال موتورز تسجل أفضل مبيعات سنوية في الولايات المتحدة منذ 2019

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات“جنرال موتورز” في الولايات المتحدة بنسبة 14.1% العام الماضي، لتسجل أفضل أداء سنوي منذ عام 2019، قبل تأثيرات جائحة فيروس كورونا ومشاكل سلسلة التوريد المستمرة منذ سنوات.
وأعلنت الشركة في بيان الأربعاء، بلوغ مبيعاتها 2.6 مليون سيارة في عام 2023، بما في ذلك 625 ألف مركبة بيعت في الربع الرابع، ومقارنة بـ2.3 مليون في عام 2022، و2.9 مليون وحدة في عام 2019.
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وتتماشى مبيعات“جنرال موتورز” مع توقعات المحللين لإجمالي مبيعات صناعة السيارات الأمريكية في 2023، والتي أشارت إلى بلوغها 15.5 مليون مركبة، بزيادة 14% على أساس سنوي.
وذكرت الشركة أنها تتوقع وصول إجمالي مبيعات الصناعة الأمريكية إلى 16 مليونًا في عام 2024، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ أن سجلت أكثر من 17 مليون وحدة في عام 2019.
ورغم النتائج الإيجابية للمبيعات، تراجع سهم الشركة بنسبة 2.75% إلى 35.06 دولار، في تمام الساعة 07:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107681725
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