هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تهدد صادارت الموالح للموسم الحالى

تهدد هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن فى البحر الأحمر صادرات الموالح المصرية التى يتم شحنها بحرا بعد تزايد تجنب السفن هذا المسار البحرى.

قال محمد خليل رئيس المجلس التصديرى للموالح، إن هجمات الحوثيين على البحر الأحمر اثرت على صادرات الموالح خاصة لأسواق الشرق الأقصى مثل الهند وبنجلاديش وسنغافورة والصين التى تستحوذ على ما يتراوح بين 20 و25% من صادرات الموالح المصرية، إضافة إلى دول الخليج العربى.

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اضاف خليل لـ”البورصة” ان شركات الشحن اصبحت تتخذ طرقا بديلة مثل طريق مضيق“جبل طارق” لكن الشركات المصدرة تتخوف من طول فترة الشحن التى تتضاعف من 18 يوما إلى 36 يوما وتأثيرها على جودة المنتج.

وقال إن الأزمة تسببت فى زيادة أسعار الشحن البرى بنسب تتراوح بين 40 و50%، مشيرا إلى أن التصدير فى الوقت الحالى للبرتقال“بصرة” بينما سيبدأ تصدير البرتقال الصيفى والذى يشهد طلبا متزيدا فى معظم الأسواق بسبب جودة المنتج المصرى خلال أسبوعين.

تابع أن إنتاج العام الحالى من البرتقال الصيفى أعلى من حيث الجودة والحجم مقارنة بالموسم الماضى الذى شهد تراجع حجم المحصول.

أشار خليل إلى أن صادرات الموالح خلال الموسم الماضى قاربت مليونى طن من المستهدف زيادتها الموسم الحالى لنحو 2.250 مليون طن أملًا فى انتهاء الأزمة قبل البدء فى تصدير البرتقال الصيفى.

قال أحمد رأفت مدير تصدير بشركة بيراميدز للحاصلات الزراعية، إن الشركة صدرت نحو 5 آلاف طن من الموالح منذ بداية الموسم بينما من المستهدف تصدير كمية تتراوح بين 25 و28 ألف طن من البرتقال والماندرين بنهاية الموسم من أصناف الدرجتين الأولى والثانية برتقال التصنيع.

أضاف أن هناك زيادة فى أسعار النولون حاليا سواء البحرى أو البرى بسبب هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لافتًا إلى أن الزيادات تصل إلى 100%.

أوضح أن هناك مخاوف من الشركات التى يتم التعاقد معها للتصدير من تأثير طول فترة الشحن على جودة المنتجات بجانب الخسارة التى قد تحدث فى حالة المجازفة وعدم تغيير مسار الشحنات لطريق بديل.

تابع أن الأسواق التى يتم التصدير لها مثل“الشرق الأقصى” تعد من أهم الأسواق أمام المنتج المصرى التى لا يمكن استبدالها بجانب أسواق دول الخليج.

من جانبه قال هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة ((السادات أجرو فروت))، إن صادرات الموالح تواجه بعض العقبات حاليًا، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن البحرى والبرى عقب الأحداث الجارية فى البحر الأحمر، بجانب طول مدة انتظار الشحنات فى البحر لوصولها إلى وجهتها.

أضاف لـ”البورصة” أن السوق التصديرى للموالح بدأ منتصف ديسمبر الماضى بشكل جيد جدًا، واستقبلت روسيا والصين شحنات كثيرة حتى حدث لأسواقها اكتفاء ذاتى فى أعيادها الحالية.

أشار إلى أن هجمات الحوثيين وعرقلة الملاحة فى البحر الأحمر، أديا إلى توجه المصدرين وشركات الشحن إلى طرق بديلة من خلال الشحن البرى، وعند توجه معظم الشركات للشحن البرى لدول الخليج تضاعفت التكلفة للغاية، بسبب نقص البرادات، بينما دول شرق آسيا ارتفعت تكلفة الشحن بنسب كبيرة بسبب طول مدة الشحن التى ارتفعت إلى أكثر من 30 يوما على المدة الطبيعية، بسبب مرورها من ممر رأس الرجاء الصالح.

لفت إلى أن طول مدة الشحن يؤدى إلى هدر كميات كبيرة من الشحنات لأن صادرات البرتقال لا تتحمل أكثر من شهرين، ما يتسبب فى خسائر للمصدرين.