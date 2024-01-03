كيف تصبح ثرياً فى القرن الـ21؟

MENAFN - Al-Borsa News) هناك مجموعة جديدة من القوى الاقتصادية ستظهر بحلول 2050، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.

يريد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى أن يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى بلاده عتبة الدخل المرتفع التى حددها البنك الدولى قبل ثلاثة أعوام من ذلك التاريخ.

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فيما يعتقد زعماء إندونيسيا، أن أمامهم حتى منتصف القرن“عندما تبدأ الشيخوخة السكانية فى إعاقة النمو” للحاق بالدول الغنية.

ويعد عام 2050 أيضًا النهاية المقررة لإصلاحات ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، الذى يريد فطم بلاده من الاعتماد على البترول وتحولها إلى اقتصاد متنوع، كما أن البلدان الأصغر الأخرى، مثل تشيلى وإثيوبيا وماليزيا، لديها خططها الخاصة.

هذه الخطط تختلف بشكل كبير، لكن هناك أمرًا واحدًا يجمع بينها، وهو الطموح المذهل.

يعتقد المسولون فى الهند، أن نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 8% سنويًا سيكون مطلوبًا لتحقيق هدف مودى، أى 1.5% أكثر مما تمكنت البلاد من تحقيقه فى المتوسط خلال العقود الثلاثة الماضية.

وستحتاج إندونيسيا إلى نمو بنسبة 7% سنوياً، ارتفاعاً من متوسط 4.6% خلال نفس الفترة، كما سيتعين على الاقتصاد غير البترولى فى السعودية النمو بنسبة 9% سنوياً، ارتفاعاً من متوسط 2.8%، وبالرغم من أن 2023 كان عامًا جيدًا بالنسبة للثلاثة دول، لم يشهد أى منها نموًا بهذه الوتيرة.

لا توجد وصفة واضحة للنمو الجامح

لتعزيز الرخاء، عادةً ما يصف الاقتصاديون الإصلاحات من ذلك النوع الذى يقدمه صندوق النقد الدولى والبنك الدولى منذ الثمانينيات تحت عنوان“إجماع واشنطن”، ويعتمدون سياسات مالية رصينة وأسعار صرف ثابتة على نطاق واسع.

واليوم يحث التكنوقراط على قواعد منافسة أكثر مرونة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية، ومع ذلك، فإن هذه المقترحات تهتم فى النهاية بإزالة الحواجز التى تحول دون النمو، بدلا من تعزيزه.

وطبقاً لحسابات ويليام إيسترلى، من جامعة نيويورك، فإنه حتى بين الدول الـ52 التى تبنت سياسات أكثر اتساقاً مع إجماع واشنطن، فإن نمو الناتج المحلى الإجمالى لم يتجاوز 2% سنوياً فى المتوسط فى الفترة من 1980 إلى 1998.

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الهدف من ذلك يكمن فى تحقيق ذلك النوع من النمو السريع الذى تمكنت دول شرق آسيا من تحقيقه فى السبعينيات والثمانينيات، والتى لديها أقصى حد من القوى العاملة الكبيرة الرخيصة والمنخفضة المهارة فى ظل انتشار العولمة، وبالتالى احتلت اليابان أسواق السيارات، واحتلت كوريا الجنوبية قطاع الإلكترونيات، وسنغافورة قطاع الأدوية.

فقد بُنيت الصناعات خلف أسوار الحماية، التى قيدت الواردات، ثم ازدهرت عندما تم تشجيع التجارة مع بقية العالم، ثم جلبت الشركات الأجنبية لاحقًا المعرفة ورأس المال اللازم لإنتاج سلع أكثر تعقيدًا وربحية، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية، إذاً لا غرابة أن يظل القادة فى مختلف أنحاء العالم النامى متحمسين للتصنيع.

ففى عام 2015، أعلن مودى عن خطط لزيادة حصة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى الهندى من 16% إلى 25%، كما تأمل كمبوديا مضاعفة صادراتها من مصانعها، باستثناء الملابس، بحلول 2025، فيما تريد كينيا أن تسجل نموًا سنويًا قدره 15% فى قطاع التصنيع، لكن هناك عقبة، فقد أصبح تحفيز التصنيع أصعب مما كان عليه قبل 40 أو 50 عامًا.

كما أن التقدم التكنولوجى يعنى أن هناك حاجة إلى عدد أقل من العمال لإنتاج زوج من الجوارب مثلاً، وفى الهند، كان عدد العمال المطلوبين لتشغيل مصنع فى 2007 أقل بخمس مرات مما كان عليه فى 1980.

فى مختلف أنحاء العالم، تعتمد الصناعة الآن على المهارات ورأس المال، وهى موارد تتوفر بكثرة فى الدول الغنية، التى تعتمد على عمالة أقل، وهذا يعنى أن القوى العاملة الضخمة الرخيصة لم تعد تمهد الطريق بشكل كبير أمام التنمية الاقتصادية.

ولذلك فإن لدى مودى وآخرين خطة لعب جديدة، فهم يريدون التوجه نحو التصنيع المتطور، فلماذا تهتم بخياطة الجوارب بينما يمكنك التوجه إلى أشباه الموصلات؟.

هذا“الهوس غير العادى بتصحيح الأمور على الحدود التكنولوجية”، على حد تعبير مستشار سابق للحكومة الهندية، يؤدى فى بعض الأحيان إلى نزعة حمائية قديمة الطراز.

وربما تكون الشركات الهندية موضع ترحيب للبيع فى أى مكان، لكن مودى يريد أن يشترى الهنود المنتجات الهندية، فقد أُعلن عن حظر الاستيراد على كل شئ بدءًا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الأسلحة، لكن ليست كل النزعة الحمائية قديمة الطراز.

منذ تفشى المرض الأخير فى الهند، فى السبعينيات، حلت الإعانات والإعفاءات الضريبية فى الغالب محل حظر الاستيراد والترخيص.

فى ذلك الوقت، كان كل استثمار يتجاوز عتبة معينة يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل موظف حكومى.

والآن يتلقى كبار المسئولين أوامر من مودى بجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، وقد أعلن رئيس الوزراء أن إغراء شركات صناعة الرقائق هو من بين أهدافه الاقتصادية الرئيسية.

فى عام 2023، بلغت تكلفة هذا الدعم 45 مليار دولار، أو 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى، ارتفاعًا من 8 مليارات دولار أو نحو ذلك عندما تم إطلاق المخطط فى 2020.

وعلى نحو مماثل، تقدم ماليزيا المنح للشركات التى تنشئ عمليات الحوسبة السحابية، وتساعد فى تغطية تكاليف المصانع المقامة فى البلاد، كما تبنى كينيا خمس مناطق صناعية معفاة من الضرائب، والتى ستكون جاهزة فى 2030، ولديها خطط لإنشاء 20 منطقة أخرى.