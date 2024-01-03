تامر الحسيني رئيسا تنفيذيا لشركة إيزى كاش للدفع الإلكترونى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة إيزى كاش للدفع الإلكترونى تعيين تامر الحسينى رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من بداية هذا العام.

ويمتلك تامر الحسيني خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال الدفع الإلكتروني بفضل خبرته في شركات الأدوية العالمية، وخبرة في القيادة والمبيعات والتسويق والتفكير الاستراتيجي ومهارات الاتصال.

موضوعاتسامح الملاح رئيساً تنفيذياً لـ”ضامن” للمدفوعات الإلكترونية وزير الاتصالات يدعو شركات التعهيد الأمريكية لإقامة مراكز بمصر شركات المحمول تبحث مستوى أسعار الإنترنت الأرضي بعد زيادة ((المصرية للاتصالات))

وعمل الحسيني سابقا كرئيسا تنفيذيا لشركة ضامن للدفع الإلكتروني كما كان أحد مؤسسي شركة فوري ومديرا للمبيعات والعمليات ثم رئيسا لقسم التسويق والاستراتيجية.

تخرج“الحسيني” من كلية الطب جامعة عين شمس وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة رينيه بفرنسا.

ويأتي تأسيس شركة ((إيزي كاش)) في إطار رؤية الدولة والحكومة في تحقيق الشمول المالي والمزيد من التيسير على المواطنين.