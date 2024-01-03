تامر الحسيني رئيسا تنفيذيا لشركة إيزى كاش للدفع الإلكترونى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة إيزى كاش للدفع الإلكترونى تعيين تامر الحسينى رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من بداية هذا العام.
ويمتلك تامر الحسيني خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال الدفع الإلكتروني بفضل خبرته في شركات الأدوية العالمية، وخبرة في القيادة والمبيعات والتسويق والتفكير الاستراتيجي ومهارات الاتصال.
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وعمل الحسيني سابقا كرئيسا تنفيذيا لشركة ضامن للدفع الإلكتروني كما كان أحد مؤسسي شركة فوري ومديرا للمبيعات والعمليات ثم رئيسا لقسم التسويق والاستراتيجية.
تخرج“الحسيني” من كلية الطب جامعة عين شمس وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة رينيه بفرنسا.
ويأتي تأسيس شركة ((إيزي كاش)) في إطار رؤية الدولة والحكومة في تحقيق الشمول المالي والمزيد من التيسير على المواطنين.
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