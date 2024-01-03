رئيس فنزويلا: الشعب الفلسطيني يتعرض“لإبادة جماعية” منذ 75 عاما

MENAFN - Palestine News Network ) بوغوتا/PNN- قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ”إبادة جماعية” منذ أكثر من 75 عاما، واصفا ما يعيشونه بأنه“هولوكوست” (محرقة).

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة“La Jornada” المكسيكية، الأربعاء، انتقد مادورو المجتمع الدولي على“التزامه الصمت” تجاه الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين من 3 شهور.

وأضاف أنه“لم يعد أحد يساوره الشك في أن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية”.

وأكد أن“الهولوكوست” الذي تعرض له الشعب اليهودي في فترة حكم أدولف هتلر والنازيين، يعيشه الشعب الفلسطيني حالياً.

وأفاد أن الفلسطينيين يتعرضون لـ”إبادة جماعية” منذ أكثر من 75 عاماً، منتقداً“النخب الأوروبية” إزاء صمتها أمام قتل“الفلسطينيين الأبرياء” وقصفهم.

ودعا مادورو المحاكم الدولية للتحرك من أجل وقف ما يتعرض له الفلسطينيين، مذكرا بأن“هناك وحشية يتعرض لها الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع من العالم”.

وأفاد أنه وبسبب الأحداث الأخيرة في فلسطين لم“يتم إحياء أعياد الميلاد في مسقط رأس (النبي) عيسى” في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.



