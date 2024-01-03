الحكم على اللاعب الجزائري عطال بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية

(MENAFN
- Palestine News Network )
باريس/PNN/حكم القضاء الفرنسي على لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم ونادي نيس الفرنسي يوسف عطال بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 45 ألف يورو، لنشره مقطع فيديو يدعم فلسطين.
ووجهت المحكمة الجنائية في مدينة نيس الفرنسية على عطال تهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين.
كما أجبرته ضمن الحكم الصادر بحقه على نشر الحكم على نفقته الخاصة في صحيفتي "نيس-ماتان" و"لوموند".
وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجن المدافع الدولي الجزائري لعشرة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 45 ألف يورو لنشره مقطع فيديو تعبيرا عن دعمه لفلسطين.
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