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الحكم على اللاعب الجزائري عطال بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية

1/3/2024 2:26:35 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN/حكم القضاء الفرنسي على لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم ونادي نيس الفرنسي يوسف عطال بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 45 ألف يورو، لنشره مقطع فيديو يدعم فلسطين.

ووجهت المحكمة الجنائية في مدينة نيس الفرنسية على عطال تهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين.

كما أجبرته ضمن الحكم الصادر بحقه على نشر الحكم على نفقته الخاصة في صحيفتي "نيس-ماتان" و"لوموند".

وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجن المدافع الدولي الجزائري لعشرة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 45 ألف يورو لنشره مقطع فيديو تعبيرا عن دعمه لفلسطين.


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