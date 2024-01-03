الخارجية الألمانية تعرب عن رفضها لدعوات مسؤولين إسرائيليين لتهجير الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/PNN/أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، رفضها لدعوات المسؤولين الإسرائيليين لتهجير الفلسطينيين، واعتبرتها "غير مفيدة".

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إنه "لا يجب طرد الفلسطينيين من غزة، ولا يجب تقليص مساحة القطاع".

وأكد "نرفض بأشد العبارات تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية غير المفيدة بشأن تهجير سكان غزة".

وجدد الالتزام بحل الدولتين لأنه "النموذج الوحيد والمستدام للتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين".



