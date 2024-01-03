الخارجية الألمانية تعرب عن رفضها لدعوات مسؤولين إسرائيليين لتهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
برلين/PNN/أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، رفضها لدعوات المسؤولين الإسرائيليين لتهجير الفلسطينيين، واعتبرتها "غير مفيدة".
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إنه "لا يجب طرد الفلسطينيين من غزة، ولا يجب تقليص مساحة القطاع".
وأكد "نرفض بأشد العبارات تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية غير المفيدة بشأن تهجير سكان غزة".
وجدد الالتزام بحل الدولتين لأنه "النموذج الوحيد والمستدام للتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
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