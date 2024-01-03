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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم

1/3/2024 2:26:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين هم: مراد مفيد، وصدقي برقاوي، ووسيم زكي، وليث عزام، بعد مداهمة منازلهم في القرية.


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