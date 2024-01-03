الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم
التاريخ
1/3/2024 2:26:33 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين هم: مراد مفيد، وصدقي برقاوي، ووسيم زكي، وليث عزام، بعد مداهمة منازلهم في القرية.
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