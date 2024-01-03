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الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس

1/3/2024 2:26:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا من مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب نسيم خليل نايف الشافعي (23 عاما) من مخيم الفارعة, أثناء تواجده في بلدة العوجا شمال أريحا.


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