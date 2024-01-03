الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس
التاريخ
1/3/2024 2:26:33 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا من مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب نسيم خليل نايف الشافعي (23 عاما) من مخيم الفارعة, أثناء تواجده في بلدة العوجا شمال أريحا.
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