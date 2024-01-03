مستعمرون يجرفون أراضي في بتير غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/جرف مستعمرون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساحات من أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم.
وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير عمر القيسي لمراسلنا، بأن مجموعة من المستعمرين جرفوا أراضي في منطقة "بطف عبد الله" من أراضي "الحنجلية" في حوض القصير شمال شرق البلدة البالغة مساحتها (50 دونما) فيها أوراق ملكية "طابو"، بهدف إقامة بؤرة استعمارية .
وأضاف القيسي أن المنطقة تتعرض منذ خمس سنوات إلى هجمة استعمارية، آخرها قبل عشرة أيام عندما تم نصب بيتين متنقلين، و"بركس" كبير لتربية المواشي، عدا عن منع أصحاب الأرض من الوصول إليها .
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