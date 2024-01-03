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مستعمرون يجرفون أراضي في بتير غرب بيت لحم

1/3/2024 2:26:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/جرف مستعمرون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساحات من أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير عمر القيسي لمراسلنا، بأن مجموعة من المستعمرين جرفوا أراضي في منطقة "بطف عبد الله" من أراضي "الحنجلية" في حوض القصير شمال شرق البلدة البالغة مساحتها (50 دونما) فيها أوراق ملكية "طابو"، بهدف إقامة بؤرة استعمارية .

وأضاف القيسي أن المنطقة تتعرض منذ خمس سنوات إلى هجمة استعمارية، آخرها قبل عشرة أيام عندما تم نصب بيتين متنقلين، و"بركس" كبير لتربية المواشي، عدا عن منع أصحاب الأرض من الوصول إليها .


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