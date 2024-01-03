الخارجية الامريكية تصريحات سموتريتش وبن غفير حول تهجير فلسطيني غزة تحريضية ومرفوضة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن /PNN / قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان تصريحات وزراء اليمين الاسرائيلي بشان تهجير مواطني قطاع غزة تحريضية ومرفوضة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر

ان الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.



وقال البيان ان هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية – بما في ذلك على لسان رئيسها – مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة. وينبغي الكف عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري.

واكدت الخارجية الامريكية ان موقف واشنطن واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك بدون أن تتحكم حركة حماس بمستقبله وبدون أن تتمكن ما اسماه بالجماعات الإرهابية من تهديد إسرائيل.

واكدت ان هذا هو المستقبل الذي تسعى الويلات المتحدة إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة والعالم.