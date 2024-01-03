الخارجية الامريكية تصريحات سموتريتش وبن غفير حول تهجير فلسطيني غزة تحريضية ومرفوضة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن /PNN / قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان تصريحات وزراء اليمين الاسرائيلي بشان تهجير مواطني قطاع غزة تحريضية ومرفوضة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر
ان الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال البيان ان هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية – بما في ذلك على لسان رئيسها – مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة. وينبغي الكف عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري.
واكدت الخارجية الامريكية ان موقف واشنطن واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك بدون أن تتحكم حركة حماس بمستقبله وبدون أن تتمكن ما اسماه بالجماعات الإرهابية من تهديد إسرائيل.
واكدت ان هذا هو المستقبل الذي تسعى الويلات المتحدة إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة والعالم.
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