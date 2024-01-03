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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في المعارك شمال قطاع غزة

1/3/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصره في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، وجرح اثنين آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اللواء ميرون موشيه غيرش (21 عاما) من بيتاح تكفا، وهو مقاتل في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وقد ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023 إلى 509.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنديين أصيبا بجروح طفيفة جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على موقع عسكري في شمال إسرائيل.

وقد أعلن "حزب الله" أمس مسؤوليته عن عشر عمليات نفذها من جنوب لبنان نحو المنطقة الشمالية.

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