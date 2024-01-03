اغتيال العاروري... إسرائيل تتأهب على حدود لبنان وتستعد لـــرد شديد

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رفع حالة التأهب على حدود لبنان بعد ساعات من استشهاد صالح العاروري، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وآخرين بينهم اثنان من قادة جناحها العسكري كتائب القسام، بواسطة طائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- تعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان ومنطقة الجليل.

وجاءت قرارات الجيش الإسرائيلي بشأن الوضع على الحدود مع لبنان بعد اجتماع ضم كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.

يأتي هذا التطور بينما توقع مسؤول إسرائيلي "ردا انتقاميا كبيرا" من حزب الله اللبناني الذي تعهد بالرد على عملية الاغتيال، وقد أكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أن تل أبيب تقف وراء اغتيال العاروري على الرغم من أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تتبنها رسميا.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لـ"رد شديد" من قبل حزب الله اللبناني، على عملية اغتيال إسرائيل لنائب الرئيس السياسي لحركة حماس، الشهيد صالح العاروري.

جاء ذلك في تصريحات أوردها موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي نقلا عن "مسؤول إسرائيلي رفيع" (لم يسمه)؛ وأشار الموقع إلى أن القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل "تلتزم الصمت المطبق، ويتجنبون التعليق على العملية التي نفذت في بيروت"، فيما أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال بحالة جهوزية وتأهب قصوى على الحدود الشمالية.

وشدد المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لموقع "واللا" علن أن "الاستعدادات الإسرائيلية تجري أيضًا (لمواجهة) صواريخ بعيدة المدى قد يتم إطلاقها من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية"، علما بأن حزب الله كان قد شدد على أن عملية اغتيال العاروري "اعتداء خطير على لبنان وتطور خطير في مسار الحرب"، مؤكدا أنها "لن تمرّ أبدًا من دون رد وعقاب".

ونقل مراسل الشؤون السياسية لموقع "واللا"، عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، تأكيدهما أن إسرائيل هي من نفذ عملية اغتيال العاروري، وشددا على أن "تل أبيب لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقًا" بعملية الاغتيال، في حين أشار تقرير إسرائيلي آخر إلى أن إسرائيل أخطرت واشنطن بعزمها اغتيال العاروري، أثناء تنفيذ العملية.

وحاول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، التركيز على الحرب الإسرائيلية بغزة حين سئل في مؤتمره الصحافي اليومي، مساء الثلاثاء، عن عملية الاغتيال، ورفض التعليق عليها، في حين شدد على أن "إسرائيل تركز على محاربة حماس"، وأضاف أن "نحن على استعداد تام لأي سيناريو"، ورفض الإعلان عن تعزيزات خاصة لجيش الاحتلال على الجبهة الشمالية.

في المقابل، قالت بلدية كريات شمونة إنها أجرت "تقييما للوضع الأمني بمشاركة أجهزة الأمن"، وأضافت، في بيان، أنه "نحن على علم بما يحدث، ونحن في حالة تأهب قصوى ونواصل الاستعداد لأي سيناريو. بالإضافة إلى ذلك، نحن على اتصال مستمر مع الجهات العسكرية والأمنية ونتلقى تحديثات منتظمة".

وختمت بلدية كريات شمونة بيانها بالتأكيد على أنه "في هذه المرحلة، التعليمات لسكان كريات شمونة هي البقاء بالقرب من المناطق المحمية، واليقظة ومتابعة تقاريرنا في وسائل الإعلام المختلفة واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".



