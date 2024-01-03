الحرب على غزة... شهداء وجرحى في مجازر جديدة.. وطائرات الاحتلال تدمر عددًا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات‎

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.

واستشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النحال في منطقة خربة العدس، شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال منزلا خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شرق المغازي وسط القطاع.

كما دمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين في المخيم.

فيما نفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوبا، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.

ولا تزال آلة التدمير الإسرائيلية تمارس عدوانها وحربها على القطاع لليوم الـ89 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى مساء يوم أمس أكثر من أكثر من 22 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألف، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

الطائرات الإسرائيلية تدمر عددًا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات‎

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددًا من أبراج حي عين جالوت جنوب شرق مخيم النصيرات، بعشرات الصواريخ.

ودّمر الجيش الإسرائيلي على الأقل خمسة أبراج من أصل تسعة، بعد قصفها بوابل من الصواريخ والقذائف المدفعية وسط اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة.

وأوضح أن عملية قصف أبراج حي عين جالوت ما تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المنطقة بالتزامن مع سماع دوي قصف عنيف.

ويشهد مخيم النصيرات عملية عسكرية برية واسعة من المحورين الشرقي والشمال الغربي، يتخلله اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي وجوي مكثف.

يتبع..