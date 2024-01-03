الحرب على غزة... شهداء وجرحى في مجازر جديدة.. وطائرات الاحتلال تدمر عددًا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات‎

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-
استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.
واستشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النحال في منطقة خربة العدس، شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال منزلا خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شرق المغازي وسط القطاع.
كما دمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين في المخيم.
فيما نفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوبا، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.
وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وسط قطاع غزة.
واستهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.
ولا تزال آلة التدمير الإسرائيلية تمارس عدوانها وحربها على القطاع لليوم الـ89 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى مساء يوم أمس أكثر من أكثر من 22 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألف، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
الطائرات الإسرائيلية تدمر عددًا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددًا من أبراج حي عين جالوت جنوب شرق مخيم النصيرات، بعشرات الصواريخ.
ودّمر الجيش الإسرائيلي على الأقل خمسة أبراج من أصل تسعة، بعد قصفها بوابل من الصواريخ والقذائف المدفعية وسط اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة.
وأوضح أن عملية قصف أبراج حي عين جالوت ما تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المنطقة بالتزامن مع سماع دوي قصف عنيف.
ويشهد مخيم النصيرات عملية عسكرية برية واسعة من المحورين الشرقي والشمال الغربي، يتخلله اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي وجوي مكثف.
يتبع..
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