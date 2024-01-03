31 مليار دولار، استثمارات الصندوق السعودي في 2023

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو باولو – أنهى صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) العام 2023 باستثمارات بلغت 31.6 مليار دولار من خلال 49 اتفاقية في شركات متنوعة القطاعات. ووفقاً لصحيفة Arab News إن هذه الاستثمارات قد تمت حسابتها من قبل شركة تَتَبُع الصناديق السيادية العالمية SWF، والتي تقدر أنه من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية (التابعة للدول) 25% هي استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وكانت من ضمن استثمارات الصندوق السعودي، استثمارات في شركات الألعاب الإلكترونية في الولايات المتحدة وفي وحدة المعادن الأساسية في شركة فالي Vale البرازيلية، وفي نهاية العام في مطار لندن، أحد المطارات الأكثر اكتظاظاً في العالم. ووفقاً للمسح الذي تم اجراؤه، فإن الاستثمارات التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العام 2023 قد نمت بنسبة 33% بالمقارنة مع العام 2022. (في الصورة التوضيحية أعلاه عملية في شركة Vale).
ووفقاً لصحيفة ArabNews، إن هذه الاستثمارات تأتي تماشياً مع أهداف استراتيجية رؤية السعودية 2030 في تنويع اقتصادها. ويقدر المسح أنه بحلول نهاية هذا العقد من الزمن، سيكون لدى الصندوق 2 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، مما يضعه بين أكبر ثلاثة صناديق ثروة سيادية في العالم.
©MAURO PIMENTEL/AFP
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