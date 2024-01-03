31 مليار دولار، استثمارات الصندوق السعودي في 2023

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – أنهى صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) العام 2023 باستثمارات بلغت 31.6 مليار دولار من خلال 49 اتفاقية في شركات متنوعة القطاعات. ووفقاً لصحيفة Arab News إن هذه الاستثمارات قد تمت حسابتها من قبل شركة تَتَبُع الصناديق السيادية العالمية SWF، والتي تقدر أنه من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية (التابعة للدول) 25% هي استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وكانت من ضمن استثمارات الصندوق السعودي، استثمارات في شركات الألعاب الإلكترونية في الولايات المتحدة وفي وحدة المعادن الأساسية في شركة فالي Vale البرازيلية، وفي نهاية العام في مطار لندن، أحد المطارات الأكثر اكتظاظاً في العالم. ووفقاً للمسح الذي تم اجراؤه، فإن الاستثمارات التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العام 2023 قد نمت بنسبة 33% بالمقارنة مع العام 2022. (في الصورة التوضيحية أعلاه عملية في شركة Vale).

ووفقاً لصحيفة ArabNews، إن هذه الاستثمارات تأتي تماشياً مع أهداف استراتيجية رؤية السعودية 2030 في تنويع اقتصادها. ويقدر المسح أنه بحلول نهاية هذا العقد من الزمن، سيكون لدى الصندوق 2 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، مما يضعه بين أكبر ثلاثة صناديق ثروة سيادية في العالم.

©MAURO PIMENTEL/AFP