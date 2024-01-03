أربع طرق عبر الإنترنت تدفع أطفالك لتناول الوجبات السريعة

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- Swissinfo)
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Online-Werbung für Junk-Food richtet sich schon an vierjährige Kinder
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Cuatro formas en las que internet influye en el consumo de comida basura en sus hijos
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Como a internet está influenciando seus filhos a comerem porcaria
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Four ways your kids are being nudged online to eat junk food (الأصلي)
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يعاني نحو واحد من كل ثلاثة أطفال (29% من الأولاد و27% من الفتيات) في المنطقة الأوروبية من زيادة الوزن أو السمنة، وفقًا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالميةرابط خارجي نُشر في مايو 2022. وتؤثر هذه المشكلة الصحية على 23% من الأطفال السويسريين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات وعلى 21 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة.
ومن بين التوصيات الأربعة التي قدمتها المنظمة الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها لمكافحة عادات الأكل السيئة بين السكان، "حظر الإعلان عبر الإنترنت عن الأطعمة غير الصحية للأطفال" (الثلاث توصيات الأخرى هي فرض ضرائب على الأطعمة والمشروبات التي تتضمن كمية هامة من السكر، وتقييد الظهور البارز والترويج للأغذية غير الصحية، والحد من متاجر الوجبات الجاهزة في الأحياء ذات الدخل المنخفض).
في سويسرا، يبلغ متوسط عمر الطفلة والطفل الذي يحصل على هاتفه الذكي تسع سنوات و11 شهرًا، مما يعرضه للإعلانات على شبكة الإنترنت في سن مبكرة. ولمعالجة هذه المشكلة، طورت منظمة الصحة العالمية في عام 2020 أداة رصد كليك ( CLICK ) لتمكين البلدان من قياس تأثير الإعلانات المروجة للأغذية غير الصحية على شبكة الإنترنت على سلوك الأطفال.
وتتضمن هذه الأداة تثبيت تطبيق على الهواتف المحمولة للأطفال للتأكد من كيفية استهدافهم من قبل العلامات التجارية الكبرى للأغذية. سويسرا هي من بين ثلاث دول فقط (بما في ذلك النرويج والبرتغال) قامت باختبار أداة القياس والمراقبة. وفي شهر يوليو الماضي أصدر المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطري تقريرًا يستند إلى النتائج التي توصّل إليها.
كشف مشروع أداة الرصد السويسري الرائدرابط خارجي أن ما يقرب من 12% من إجمالي 6543 إعلانًا ترويجياً للأطعمة والمشروبات عبر الإنترنت شاهدها 77 طفلة وطفلًا سويسريًا تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عامًا على مدى ثلاثة أسابيع. وأمضى الأطفال المشاركون في التجربة ما متوسطه 7.79 ثانية في مشاهدة مثل هذه الإعلانات (معظمها على موقع يوتيوب) حيث تشكل الشوكولاتة والحلويات الحصة الأكبر من الإعلانات في هذه الفئة.
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ومما يثير القلق أن الفئة العمرية الأصغر سنًا (من أربع إلى تسع سنوات) هي الأكثر تعرضًا لهذا النوع من الإعلانات.
"يدرس المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطري، كجزء من المراجعة المخطط لها لقانون المواد الغذائية، إمكانية تنظيم الإعلانات الموجهة للأطفال والتي تروج للمنتجات التي تتضمن كمية هامة من السكر جدًا أو الدهنية جدًا أو المالحة جدًا أو التي تحتوي على سعرات حرارية عالية جدًا. ويأتي ذلك بعد سنوات من المفاوضات غير المثمرة مع صناعة المواد الغذائية من أجل الحد طوعا من الإعلانات التي تستهدف الأطفال"، كما صرح متحدث باسم المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطري لسويس انفو ( SWI swissinfo ) عبر البريد الإلكتروني.
كما قامت الدراسة السويسرية، التي شملت تطبيق كليك التجريبي، بتحليل الطريقة التي تستهدف بها شركات الأغذية الأطفال وحذرت من أن الإعلانات على شبكة الإنترنت تختلف عن مثيلاتها على قنوات التلفاز.
الإعلان عبر الإنترنت أكثر تمويهاً
يواجه الأطفال الإعلانات على شاشة التلفزيون منذ سن الخامسة. وفي سن الثامنة تقريبًا، يكونون قادرين على معرفة أن الإعلانات تهدف إلى بيع المنتجات، وفي سن الحادية عشرة، يدركون أنه يتم إقناعهم بشراء شيء ما.
يعد الإعلان عبر الإنترنت أكثر تمويهاً مما يجعل التعرف عليه أكثر صعوبة للأطفال مقارنة بالإعلانات على شاشة التلفاز. ويبدو أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام يتعرفون فقط على هدف ثلث الإعلانات على شبكة الإنترنت. بينما يستطيع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثمانية أعوام تحديد هدف حوالي نصف الإعلانات.
ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا تمييز حوالي ثلاثة أرباع الإعلانات فقط. أحد الأسباب المذكورة في التقرير السويسري هو غياب الإشعارات الإعلانية على شبكة الإنترنت. في المقابل تحتوي الإعلانات التي تستهدف الأطفال على قنوات التلفزيون إشعارات البداية والنهاية مما يساعد الأطفال على التعرف على الهدف التسويقي للمحتوى.
صعوبة التعامل مع الإشعارات
يُطلب غالبًا من الشركات التجارية والمؤثرات والمؤثرين استخدام الإشعارات وإخلاء المسؤولية القانونية بشأن شراكات العلامات التجارية أو التحذيرات الصحية عند الإعلان عن منتج على شبكة الإنترنت. لكن توقيت هذه الإشعارات وإخلاء المسؤولية خلال عرض الإعلان يٌعد أمرًا حيويًا، حتى يتمكن الأطفال من التعامل مع الإعلانات وفهم هدفها. فإذا لم يتم عرض الإشعارات بشكل مستقل قبل بدء مقاطع الفيديو، فإن الأطفال يشاهدون المحتوى لمدة أطول بحوالي مرتين ونصف.
وقد تكون التحذيرات الصحية والإعلانية أكثر فعالية إذا تم عرض المعلومات دون عرض أي محتوى آخر في وقت واحد ويمكن التعرف على الإعلان بشكل أفضل إذا تم الكشف عنه قبل الفيديو وليس أثناء الفيديو.
"اليوم، لا تقدم المنصات على شبكة الإنترنت هذا النوع من الإعدادات". يوضح التقرير السويسري: "يتم دائمًا عرض التحذيرات والإشعارات في نفس الوقت الذي يتم فيه عرض المحتوى".
التأثير من قبل الأقران أكثر قوة من التسويق المباشر
منذ عام 2013، أظهرت الدراسات أن التعرّض للإشارات البصرية حول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح والتي يقدمها الأشخاص المؤثرون عبر الشبكات الاجتماعية يؤثر على سلوك الأكل لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 11 عامًا. وهذه الحقيقة تنطبق بقوة في حال كانت الشخصيات المؤثرة من الأطفال. وتستخدم الشركات التجارية "مقاطع فيديو للأطفال" على قناة يوتيوب كأداة ترويجية لمنتجاتها على شبكة الإنترنت.
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وبحسب التقرير السويسري، فإن ترويج النظراء المؤثرين للأطعمة والوجبات الخفيفة على شبكات التواصل الاجتماعي له تأثير أكبر على الأطفال من التسويق المباشر. وذلك لأن الأطفال أقل يقظة بشأن هدف وتأثير المحتوى الترويجي، وبالتالي، فإنهم يضعون ثقة أكبر في توصيات الشخصيات المؤثرة لشراء المنتجات الغذائية غير الصحية.
في عام 2020، حظر موقع يوتيوب الإعلان عن الأطعمة على قنواته "المخصصة للأطفال". ومع ذلك، وجدت درابط خارجي راسة أجرتها جامعة كونيكتيكوترابط خارجي حول تأثير 400 مقطع فيديو لأطفال مؤثرين على موقع يوتيوب أنتجتها 13 قناة أمريكية، أن 65% من مقاطع الفيديو تحتوي على نوع واحد على الأقل من الإعلانات المروّجة للأغذية. ومن بين المنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية المعلن عنها، شكلت الحلوى 47% من إعلانات الأطفال المؤثرين في عام 2020.
وذكر فريق الدراسة: "اعتبارًا من يونيو 2020، تجاوز إجمالي مشاهدات الفيديو للقنوات التي تم تحليلها في هذه الدراسة 155 مليارًا".
محتوى ينتجه المستخدمات والمستخدمون
تظهر الأبحاث كذلك أن 18% من إجمالي الإعلانات المروّجة للأطعمة والمشروبات على شبكات التواصل الاجتماعي التي يتعرّض لها الأطفال مصدرها المحتوى الذي ينتجه المستخدمات المستخدمون. ومن الأمثلة على نجاح مثل هذه الإستراتيجية حملة كوكا كولا لعام 2014 التي طبعت أسماء الأشخاص على ملصقات الزجاجات. وشجع الوسم "#ShareaCoke" مستخدمات ومستخدمي الإنترنت على التقاط صورة لأنفسهم وهم يشربون زجاجة كوكا كولا مع طباعة أسمائهم على العبوة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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وفي أعقاب هذه الحملة، زاد استهلاك مشروب كوكا كولا بين الشباب بأكثر من 1.25 مليون زجاجة خلال الصيف الماضي، مما ساهم في نمو حجم المبيعات بنسبة 11%.
وتؤكد الدراسة السويسرية: "في ظل المحتوى الذي ينتجه المستخدم/ة، يصعب وضع لوائح لتقييد إعلانات المروجة للأطعمة والمشروبات غير الصحية على الشبكات الاجتماعية، حيث من الضروري تحديد ما إذا كان المحتوى تجاريًا أو تم إنشاؤه بواسطة شخص ليس لديه هدف تجاري".
نظرة خاطفة على صناعة الأغذية من سويسرا
هذا المقال هو جزء من تغطية مخصصة حول أحدث التطورات في مجال صناعة الأغذية من وجهة نظر المستهلك. على الرغم من صغر حجمها، تحتل سويسرا مكانًا مهمًا في سلة الغذاء العالمية، فهي موطن لشركات الأغذية والزراعة الكبرى مثل نستله وسينجينتا، فضلاً عن اللاعبين الرئيسيين في قطاعي الشوكولاتة ومنتجات الألبان. كما أن سويسرا تعتبر نفسها مركزاً لتكنولوجيا الغذاء باحتضانها العديد من الشركات الناشئة ووادي الغذاء والتغذية السويسري. وتعد سويسرا أيضًا مركز أوروبا لشركات السلع الأساسية التي تتعامل مع منتجات غذائية مثل فول الصويا والكاكاو والقهوة وزيت النخيل.
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ترجمة: مي المهدي
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