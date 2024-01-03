أربع طرق عبر الإنترنت تدفع أطفالك لتناول الوجبات السريعة

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يعاني نحو واحد من كل ثلاثة أطفال (29% من الأولاد و27% من الفتيات) في المنطقة الأوروبية من زيادة الوزن أو السمنة، وفقًا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالميةرابط خارجي نُشر في مايو 2022. وتؤثر هذه المشكلة الصحية على 23% من الأطفال السويسريين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات وعلى 21 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة.

ومن بين التوصيات الأربعة التي قدمتها المنظمة الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها لمكافحة عادات الأكل السيئة بين السكان، "حظر الإعلان عبر الإنترنت عن الأطعمة غير الصحية للأطفال" (الثلاث توصيات الأخرى هي فرض ضرائب على الأطعمة والمشروبات التي تتضمن كمية هامة من السكر، وتقييد الظهور البارز والترويج للأغذية غير الصحية، والحد من متاجر الوجبات الجاهزة في الأحياء ذات الدخل المنخفض).

في سويسرا، يبلغ متوسط عمر الطفلة والطفل الذي يحصل على هاتفه الذكي تسع سنوات و11 شهرًا، مما يعرضه للإعلانات على شبكة الإنترنت في سن مبكرة. ولمعالجة هذه المشكلة، طورت منظمة الصحة العالمية في عام 2020 أداة رصد كليك ( CLICK ) لتمكين البلدان من قياس تأثير الإعلانات المروجة للأغذية غير الصحية على شبكة الإنترنت على سلوك الأطفال.

وتتضمن هذه الأداة تثبيت تطبيق على الهواتف المحمولة للأطفال للتأكد من كيفية استهدافهم من قبل العلامات التجارية الكبرى للأغذية. سويسرا هي من بين ثلاث دول فقط (بما في ذلك النرويج والبرتغال) قامت باختبار أداة القياس والمراقبة. وفي شهر يوليو الماضي أصدر المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطري تقريرًا يستند إلى النتائج التي توصّل إليها.

كشف مشروع أداة الرصد السويسري الرائدرابط خارجي أن ما يقرب من 12% من إجمالي 6543 إعلانًا ترويجياً للأطعمة والمشروبات عبر الإنترنت شاهدها 77 طفلة وطفلًا سويسريًا تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عامًا على مدى ثلاثة أسابيع. وأمضى الأطفال المشاركون في التجربة ما متوسطه 7.79 ثانية في مشاهدة مثل هذه الإعلانات (معظمها على موقع يوتيوب) حيث تشكل الشوكولاتة والحلويات الحصة الأكبر من الإعلانات في هذه الفئة.

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ومما يثير القلق أن الفئة العمرية الأصغر سنًا (من أربع إلى تسع سنوات) هي الأكثر تعرضًا لهذا النوع من الإعلانات.

"يدرس المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطري، كجزء من المراجعة المخطط لها لقانون المواد الغذائية، إمكانية تنظيم الإعلانات الموجهة للأطفال والتي تروج للمنتجات التي تتضمن كمية هامة من السكر جدًا أو الدهنية جدًا أو المالحة جدًا أو التي تحتوي على سعرات حرارية عالية جدًا. ويأتي ذلك بعد سنوات من المفاوضات غير المثمرة مع صناعة المواد الغذائية من أجل الحد طوعا من الإعلانات التي تستهدف الأطفال"، كما صرح متحدث باسم المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطري لسويس انفو ( SWI swissinfo ) عبر البريد الإلكتروني.

كما قامت الدراسة السويسرية، التي شملت تطبيق كليك التجريبي، بتحليل الطريقة التي تستهدف بها شركات الأغذية الأطفال وحذرت من أن الإعلانات على شبكة الإنترنت تختلف عن مثيلاتها على قنوات التلفاز.

الإعلان عبر الإنترنت أكثر تمويهاً

يواجه الأطفال الإعلانات على شاشة التلفزيون منذ سن الخامسة. وفي سن الثامنة تقريبًا، يكونون قادرين على معرفة أن الإعلانات تهدف إلى بيع المنتجات، وفي سن الحادية عشرة، يدركون أنه يتم إقناعهم بشراء شيء ما.

يعد الإعلان عبر الإنترنت أكثر تمويهاً مما يجعل التعرف عليه أكثر صعوبة للأطفال مقارنة بالإعلانات على شاشة التلفاز. ويبدو أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام يتعرفون فقط على هدف ثلث الإعلانات على شبكة الإنترنت. بينما يستطيع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثمانية أعوام تحديد هدف حوالي نصف الإعلانات.

ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا تمييز حوالي ثلاثة أرباع الإعلانات فقط. أحد الأسباب المذكورة في التقرير السويسري هو غياب الإشعارات الإعلانية على شبكة الإنترنت. في المقابل تحتوي الإعلانات التي تستهدف الأطفال على قنوات التلفزيون إشعارات البداية والنهاية مما يساعد الأطفال على التعرف على الهدف التسويقي للمحتوى.

صعوبة التعامل مع الإشعارات

يُطلب غالبًا من الشركات التجارية والمؤثرات والمؤثرين استخدام الإشعارات وإخلاء المسؤولية القانونية بشأن شراكات العلامات التجارية أو التحذيرات الصحية عند الإعلان عن منتج على شبكة الإنترنت. لكن توقيت هذه الإشعارات وإخلاء المسؤولية خلال عرض الإعلان يٌعد أمرًا حيويًا، حتى يتمكن الأطفال من التعامل مع الإعلانات وفهم هدفها. فإذا لم يتم عرض الإشعارات بشكل مستقل قبل بدء مقاطع الفيديو، فإن الأطفال يشاهدون المحتوى لمدة أطول بحوالي مرتين ونصف.

وقد تكون التحذيرات الصحية والإعلانية أكثر فعالية إذا تم عرض المعلومات دون عرض أي محتوى آخر في وقت واحد ويمكن التعرف على الإعلان بشكل أفضل إذا تم الكشف عنه قبل الفيديو وليس أثناء الفيديو.

"اليوم، لا تقدم المنصات على شبكة الإنترنت هذا النوع من الإعدادات". يوضح التقرير السويسري: "يتم دائمًا عرض التحذيرات والإشعارات في نفس الوقت الذي يتم فيه عرض المحتوى".

التأثير من قبل الأقران أكثر قوة من التسويق المباشر

منذ عام 2013، أظهرت الدراسات أن التعرّض للإشارات البصرية حول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح والتي يقدمها الأشخاص المؤثرون عبر الشبكات الاجتماعية يؤثر على سلوك الأكل لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 11 عامًا. وهذه الحقيقة تنطبق بقوة في حال كانت الشخصيات المؤثرة من الأطفال. وتستخدم الشركات التجارية "مقاطع فيديو للأطفال" على قناة يوتيوب كأداة ترويجية لمنتجاتها على شبكة الإنترنت.

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وبحسب التقرير السويسري، فإن ترويج النظراء المؤثرين للأطعمة والوجبات الخفيفة على شبكات التواصل الاجتماعي له تأثير أكبر على الأطفال من التسويق المباشر. وذلك لأن الأطفال أقل يقظة بشأن هدف وتأثير المحتوى الترويجي، وبالتالي، فإنهم يضعون ثقة أكبر في توصيات الشخصيات المؤثرة لشراء المنتجات الغذائية غير الصحية.

في عام 2020، حظر موقع يوتيوب الإعلان عن الأطعمة على قنواته "المخصصة للأطفال". ومع ذلك، وجدت درابط خارجي راسة أجرتها جامعة كونيكتيكوترابط خارجي حول تأثير 400 مقطع فيديو لأطفال مؤثرين على موقع يوتيوب أنتجتها 13 قناة أمريكية، أن 65% من مقاطع الفيديو تحتوي على نوع واحد على الأقل من الإعلانات المروّجة للأغذية. ومن بين المنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية المعلن عنها، شكلت الحلوى 47% من إعلانات الأطفال المؤثرين في عام 2020.

وذكر فريق الدراسة: "اعتبارًا من يونيو 2020، تجاوز إجمالي مشاهدات الفيديو للقنوات التي تم تحليلها في هذه الدراسة 155 مليارًا".

محتوى ينتجه المستخدمات والمستخدمون

تظهر الأبحاث كذلك أن 18% من إجمالي الإعلانات المروّجة للأطعمة والمشروبات على شبكات التواصل الاجتماعي التي يتعرّض لها الأطفال مصدرها المحتوى الذي ينتجه المستخدمات المستخدمون. ومن الأمثلة على نجاح مثل هذه الإستراتيجية حملة كوكا كولا لعام 2014 التي طبعت أسماء الأشخاص على ملصقات الزجاجات. وشجع الوسم "#ShareaCoke" مستخدمات ومستخدمي الإنترنت على التقاط صورة لأنفسهم وهم يشربون زجاجة كوكا كولا مع طباعة أسمائهم على العبوة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وفي أعقاب هذه الحملة، زاد استهلاك مشروب كوكا كولا بين الشباب بأكثر من 1.25 مليون زجاجة خلال الصيف الماضي، مما ساهم في نمو حجم المبيعات بنسبة 11%.

وتؤكد الدراسة السويسرية: "في ظل المحتوى الذي ينتجه المستخدم/ة، يصعب وضع لوائح لتقييد إعلانات المروجة للأطعمة والمشروبات غير الصحية على الشبكات الاجتماعية، حيث من الضروري تحديد ما إذا كان المحتوى تجاريًا أو تم إنشاؤه بواسطة شخص ليس لديه هدف تجاري".

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هذا المقال هو جزء من تغطية مخصصة حول أحدث التطورات في مجال صناعة الأغذية من وجهة نظر المستهلك. على الرغم من صغر حجمها، تحتل سويسرا مكانًا مهمًا في سلة الغذاء العالمية، فهي موطن لشركات الأغذية والزراعة الكبرى مثل نستله وسينجينتا، فضلاً عن اللاعبين الرئيسيين في قطاعي الشوكولاتة ومنتجات الألبان. كما أن سويسرا تعتبر نفسها مركزاً لتكنولوجيا الغذاء باحتضانها العديد من الشركات الناشئة ووادي الغذاء والتغذية السويسري. وتعد سويسرا أيضًا مركز أوروبا لشركات السلع الأساسية التي تتعامل مع منتجات غذائية مثل فول الصويا والكاكاو والقهوة وزيت النخيل.

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ترجمة: مي المهدي

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