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أكثر من 100 قتيل في انفجارين قرب قبر سليماني جنوبي إيران

1/3/2024 10:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن "حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين قرب قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران ارتفعت إلى 103 قتلى و141 جريحا".


وتشهد محافظة كرمان مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني وسط إقبال على هذه الفعاليات من كافة المناطق الإيرانية الأخرى.


وأفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار أول ثم انفجار ثان خلال المراسم قرب مسجد "صاحب الزمان" في محافظة كرمان حيث يرقد سليماني.


بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر أمني مطلع قوله إن "الانفجارين في كرمان نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين عن بعد".


وفي وقت سابق، قالت وكالة "نور نيوز" شبه الرسمية إن "عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة"، في حين نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول لم يسمّه أن انفجاري كرمان "هجوم إرهابي".


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