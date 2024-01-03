المقاومة تعلن استهداف دبابة وتجمعاً لجنود الاحتلال
التاريخ
1/3/2024 10:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت دبابة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
من جهته قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بصاروخ "بركان" تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المالكية، مؤكدا "وحققنا إصابة مباشرة".
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