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المقاومة تعلن استهداف دبابة وتجمعاً لجنود الاحتلال

1/3/2024 10:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت دبابة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
من جهته قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بصاروخ "بركان" تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المالكية، مؤكدا "وحققنا إصابة مباشرة".





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