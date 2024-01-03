مدير تربية العقبة يكرم موظف الشهر المتميز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرم مدير تربية وتعليم محافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج الموظف عبد الرحمن التميمي من قسم التعليم العام على جهوده المبذولة، بحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتورة هيام المعايطة ومدير الشؤون المالية والإدارية الدكتور عدنان الحباشنة وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين.
واثنى الحجاج على جهود الفائز لهذا الشهر بمبادرة موظف الشهر المتميز مثمناً جهوده الطيبة وإنجاز المهام الموكلة إليه بتميز وابداع وتفان.
واكد الحجاج على أن هذه المبادرة تعمل على تحفيز الموظفين لتقديم الخدمة الأفضل والأمثل لمتلقي الخدمة وتعكس صورة مشرقة عن المديرية .
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