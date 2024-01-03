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مدير تربية العقبة يكرم موظف الشهر المتميز

1/3/2024 10:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرم مدير تربية وتعليم محافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج الموظف عبد الرحمن التميمي من قسم التعليم العام على جهوده المبذولة، بحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتورة هيام المعايطة ومدير الشؤون المالية والإدارية الدكتور عدنان الحباشنة وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين.
واثنى الحجاج على جهود الفائز لهذا الشهر بمبادرة موظف الشهر المتميز مثمناً جهوده الطيبة وإنجاز المهام الموكلة إليه بتميز وابداع وتفان.
واكد الحجاج على أن هذه المبادرة تعمل على تحفيز الموظفين لتقديم الخدمة الأفضل والأمثل لمتلقي الخدمة وتعكس صورة مشرقة عن المديرية .




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