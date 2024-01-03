إطلاق مبادرة الشباب من أجل العمل المناخي

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت مبادرة "الشباب من أجل العمل المناخي"، برعاية رئيس مجلس إدارة الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وبحضور المدير التنفيذي للشبكة الدكتور مروان الرقاد.
وتهدف المبادرة بحسب بيان صحفي للمجلس اليوم الأربعاء، إلى بناء قدرات الشباب المختصين وتجهيز قادة المستقبل واستثمار الفرص المتخصصة في سياق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، تحت مظلة مشروع الحصاد المائي (WEFE Nexus)المدعوم من السفارة الهولندية.
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