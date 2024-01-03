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إطلاق مبادرة الشباب من أجل العمل المناخي

1/3/2024 10:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت مبادرة "الشباب من أجل العمل المناخي"، برعاية رئيس مجلس إدارة الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وبحضور المدير التنفيذي للشبكة الدكتور مروان الرقاد.


وتهدف المبادرة بحسب بيان صحفي للمجلس اليوم الأربعاء، إلى بناء قدرات الشباب المختصين وتجهيز قادة المستقبل واستثمار الفرص المتخصصة في سياق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، تحت مظلة مشروع الحصاد المائي (WEFE Nexus)المدعوم من السفارة الهولندية.

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