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قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

1/3/2024 10:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية ونواتج التعلم ومجالات العمل لعائلة الفنون والتصميم بكليات الفنون والتصميم والفنون والعمارة في الاردن لعام 2023.


وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الإعتماد الخاص للتخصصات، دكتوراة، الأدب الانجليزي، واللغويات، وماجستير، السياسات الانتخابية وادارتها، العلوم السياسية، وحقوق الانسان والتنمية الانسانية، وفض النزاعات، وبكالوريوس، العلوم السياسية، في الجامعة الأردنية.


كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير، الرياضيات، وبكالوريوس، الفيزياء، والكيمياء، وجيولوجيا وبيئة، وادارة اراضي ومياه، وادارة مياه وبيئة، وماجستير، الفيزياء التطبيقية، والكيمياء، وجيولوجيا تطبيقية، والتغيرات المناخية واستدامة الأراضي الجافة، في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس، التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي في جامعة إربد الأهلية، وبكالوريوس، التصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، في جامعة الشرق الأوسط .


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة المتجددة، وهندسة الميكاترونكس، في جامعة فيلادلفيا.


كما وافق المجلس على الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، فني كلى اصطناعية، والمراقبة الصحية، والمعالجة التنفسية، والتمريض المشارك، في كلية الخدمات الطبية الملكية.

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