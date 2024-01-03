قصف إسرائيلي بدير البلح وجنوب لبنان

قصف إسرائيلي بدير البلح وجنوب لبنان
التاريخ
1/3/2024 10:11:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت قوات الاحتلال منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
ونفذت القوات الاسرائيلية غارة استهدفت محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة دوفيف بالجليل الغربي.
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