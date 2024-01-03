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قصف إسرائيلي بدير البلح وجنوب لبنان

1/3/2024 10:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت قوات الاحتلال منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.


ونفذت القوات الاسرائيلية غارة استهدفت محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.


ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة دوفيف بالجليل الغربي.


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